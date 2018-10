Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT szóvivője, Vadász Viktor a HVG Portré beszélgetésében azt mondta, az OBT-OBH vita a jogállami működés eklatáns példája lehetne, ha a másik fél is visszatérne végre a kijelölt játéktérre.","shortLead":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT...","id":"20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fd8d4-e306-4fbd-9487-c1952ddab949","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","timestamp":"2018. október. 25. 14:45","title":"„Kiraktam magam a tűzvonalba” – állítja Handó kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta a telefonjait a jobb eredmények érdekében.","shortLead":"Eltávolítottak két Oppo-telefont a 3DMark benchmark-listáról. Az ok: állítólag csalt a gyártó, pontosabban manipulálta...","id":"20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a550ae9-27bb-4147-a616-7f509adedba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b1bffb-a654-4a68-aed8-57f7041a90c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_oppo_find_x_f7_csalas_3dmark_benchmark","timestamp":"2018. október. 24. 17:03","title":"Kínos: csalt az Oppo (is) a benchmarkoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen fordulhatnak elő viharos, óránként 60-70 kilométeres sebességű széllökések.","shortLead":"Kedd este, késő este előbb az Északi-középhegység magasabb részein, majd az ország északi harmadán egyre több helyen...","id":"20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2713c078-6783-4ab9-8671-5bab6cb2059a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Viharos széllel érkezik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","shortLead":"A hatgyerekes család otthona délben gyulladt ki a Zala megyei Dióskálon. Minden ingóságuk megsemmisült. ","id":"20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec103f75-9b33-48ac-be44-2a01e7659966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90aba9-a23e-4541-b0b3-53f39082a40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_kigyulladt_leegett_haz_mentes_dioskal_tuzoltok_hatgyerekes_csalad","timestamp":"2018. október. 23. 21:58","title":"Lángoló házukból mentette ki négy gyerekét egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d66ccc2-710e-4b54-bcff-aef4e1fef82b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mániákus tervek, optimista statisztikák, bonyolult párkapcsolatok és zsarnoki grafománia – az őszt rengeteg olvasni valóval meg lehet tölteni, mi egy ajánlóval segítünk eligazodni a könyvkiadók kínálatában. Unatkozni nem fognak. ","shortLead":"Mániákus tervek, optimista statisztikák, bonyolult párkapcsolatok és zsarnoki grafománia – az őszt rengeteg olvasni...","id":"20181023_Oszi_konyvajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d66ccc2-710e-4b54-bcff-aef4e1fef82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f675c0-b4f1-4e62-8a3b-243a4151debc","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Oszi_konyvajanlo","timestamp":"2018. október. 23. 20:00","title":"Igenis lehet a tömeggyilkosok bénázásán nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","shortLead":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","id":"20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde6df9-d48f-47c4-bde2-8035d0c46e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","timestamp":"2018. október. 24. 12:55","title":"Fluor: Nem mondom, hogy szépeket írtam, de nem fenyegettem meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három hídfő közötti gazdasági együttműködés szimbóluma, ám kritikusai biztosak abban, hogy Kína így láncolná magához a két üzleti fellegvárat.\r

","shortLead":"A Kína és két különleges közigazgatási területe, Hongkong és Makaó közötti gigantikus új híd egyesek szerint a három...","id":"20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e988b6-7842-4f0b-bffe-796eefa7cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e975e3e6-a7f8-4ff3-a8e7-743a5b56a66b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181024_a_vilag_leghosszabb_tengeri_hidja_hongkong_makao_ami_valojaban_Kina_trojai_falova","timestamp":"2018. október. 24. 15:07","title":"Páratlan építmény, de kérdés, megoszt vagy összeköt a világ leghosszabb tengeri hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]