Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok.","shortLead":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten...","id":"20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce42aca-c2c1-451f-b15f-d971a5178098","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést több kiegészítő bérelem kompenzálta.","shortLead":"14 százalékkal magasabbak a fizikai órabérek tavalyhoz képest. A középvezetők körében a 4 százalék körüli bérnövekedést...","id":"20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6e300c-dd71-4da6-9e90-71c78e7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5653b7b-6ca7-4f04-8e17-17c11fc733a2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Gyorsabban_emelkedett_a_fizikai_munkasok_bere_mint_a_kozepvezetoke","timestamp":"2018. október. 26. 09:59","title":"Gyorsabban emelkedett a fizikai munkások bére, mint a középvezetőké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi kezek helyett francia fiatalok számítógépes algoritmusa készített.","shortLead":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi...","id":"20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747e7cc-6734-4657-a0c9-af4c3ae1468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"120 millió forintért kelt el a kép, amelyet a mesterséges intelligencia festett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal hosszabbítják meg az érvényességet. ","shortLead":"Két nappal hosszabbítják meg az érvényességet. ","id":"20181025_Tovabb_lesznek_hasznalhatok_az_oktoberi_helykozi_berletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd89a5-68d4-4ad3-b719-149fa0bb7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Tovabb_lesznek_hasznalhatok_az_oktoberi_helykozi_berletek","timestamp":"2018. október. 25. 09:24","title":"Tovább lesznek használhatók az októberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő júliusban 100 éves Bálint György hosszú interjút adott koncentrációs táborról, kukoricásról, állami gazdaságról köztévéről és politikáról. „Orbán rendszere olyan, hogy aki beáll a sorba, tarthatja a markát, ám aki lépést téveszt, seggbe rúgják” – mondta.","shortLead":"A jövő júliusban 100 éves Bálint György hosszú interjút adott koncentrációs táborról, kukoricásról, állami gazdaságról...","id":"20181025_Balint_gazda_Sajatos_diktatura_fele_tart_az_Orbanrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec92c5b-315f-48e6-8a25-7f43017c9bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Balint_gazda_Sajatos_diktatura_fele_tart_az_Orbanrendszer","timestamp":"2018. október. 25. 12:39","title":"Bálint gazda: Sajátos diktatúra felé tart az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","shortLead":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","id":"20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3b3d57-d9bd-41e3-95fd-4a848e74d317","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 25. 11:53","title":"Hat helyet esett a válogatott a FIFA-világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","shortLead":"Ezúttal Baranya megyében, a Duna egyik holtágában váltláthatóvá egy hajóroncs. ","id":"20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bd78b48-8240-44a8-8f14-24dcda4bdf3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b8204-7289-4d2d-a648-0bc81a1d9805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. október. 25. 15:32","title":"Fotók: Egy újabb elsüllyedt hajó bukkant elő a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]