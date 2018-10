Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg. ","shortLead":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével...","id":"20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1dd3f-5060-4e9d-b8b1-a889dff99a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","timestamp":"2018. október. 26. 14:02","title":"Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","shortLead":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","id":"20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fb971f-0a7d-4776-bd66-dd3094884761","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","timestamp":"2018. október. 25. 13:44","title":"Hasogdzsi halála: a CIA igazgatója már hallotta a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29135a0-7517-4d77-b225-ff17febb73e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy szerint csak néhány élelmiszer-feldolgozó üzemről van szó, amelyek magánberuházások keretében valósulnak meg, de azt nem árulták el, hogy mely cégek lehetnek a szerencsések.","shortLead":"A külügy szerint csak néhány élelmiszer-feldolgozó üzemről van szó, amelyek magánberuházások keretében valósulnak meg...","id":"20181025_Elelmiszerfeldolgozo_uzemekkel_venne_be_Ghanat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29135a0-7517-4d77-b225-ff17febb73e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf5030-326e-474f-ab85-28cab90a9422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Elelmiszerfeldolgozo_uzemekkel_venne_be_Ghanat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 25. 09:20","title":"Kiderült, hogy gyarmatosítaná-e a kormány Ghánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik kiválasztásakor.","shortLead":"Adóellenőrzéskor komoly hátrány is érheti azokat, akik nem járnak el kellő körültekintéssel üzletfelük, beszállítóik...","id":"20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0f552-9131-41f8-bd1b-2892279c8450","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_A_NAV_azt_javasolja_Onnek_ellenorizze_uzleti_partneret","timestamp":"2018. október. 26. 10:10","title":"A NAV azt javasolja önnek, ellenőrizze üzleti partnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett közigazgatási bírók 2020. január elsejétől ítélkeznek majd – derül ki a közigazgatási bíróságokról szóló törvény most vitára bocsátott tervezetéből.","shortLead":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett...","id":"20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365928d-4b7e-4215-9725-682a04322dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Már készítik elő a közigazgatási bíróságokat, Patyi András előtt is tiszta az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","shortLead":"Egyelőre meghátrált az ügyben a kormány.","id":"20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4888cd0-eed7-4be5-8b35-4deacb974963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Most_mar_biztos_2022_vegeig_jar_a_penz_a_rendoroknek_es_a_katonaknak_a_tuloraert","timestamp":"2018. október. 25. 15:28","title":"Most már biztos: 2022 végéig jár a pénz a rendőröknek és a katonáknak a túlóráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]