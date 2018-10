Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","shortLead":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","id":"20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b932a1b8-a7a8-4eed-822d-0f3b0cb124b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","timestamp":"2018. október. 26. 11:05","title":"Idén két órával kevesebb idő jutna a karácsonyi bevásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most drasztikus szabályokat kell betartaniuk az ide érkező turistáknak.","shortLead":"Az álomstrandjairól ismert szigetet azért zárták le fél évre, hogy alaposan kitakarítsák, így a megelőzés jegyében most...","id":"20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d298d48b-de31-4400-b098-e1a7fb4bfa8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa11c22-1c47-4f80-9c29-8919ba9669f5","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Ujranyitott_a_vilag_egyik_legszebb_uduloszigete_de_mostantol_meg_a_homokvarepitesert_is_buntetes_jar","timestamp":"2018. október. 25. 12:32","title":"Újranyitott a világ egyik legszebb üdülőszigete, de mostantól még a homokvárépítésért is büntetés jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről percre tudósítunk. ","shortLead":"Fontos döntést hozott a kormány. A háromgyerekesek kerete is nő – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón. Percről...","id":"20181025_Gulyas_komrmanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8c5c4a-9760-411c-8206-922f86f67228","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_komrmanyinfo","timestamp":"2018. október. 25. 10:17","title":"Gulyás: 10 milliós kedvezményes kölcsön jár a 2 gyerekeseknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","shortLead":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","id":"20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9bf25-926c-4753-a394-4b6a8e66f71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. október. 25. 11:28","title":"Pénz érkezett Brüsszelből, de így is 1500 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","shortLead":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","id":"20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee37a4b-d07b-4ab8-ba36-e45c47ea4063","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","timestamp":"2018. október. 25. 22:05","title":"Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugaton szokványos, Magyarországon példa nélküli volt az újrapozicionálás.","shortLead":"Nyugaton szokványos, Magyarországon példa nélküli volt az újrapozicionálás.","id":"20181025_Uj_plazanevet_tanulhatnak_meg_a_budapestiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a80941-dd7e-404f-90da-9e386c0c6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9146e25b-4078-4450-b6d9-03a237aef516","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Uj_plazanevet_tanulhatnak_meg_a_budapestiek","timestamp":"2018. október. 25. 14:09","title":"Új plázanevet tanulhatnak meg a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fda6d35-9f5e-4d34-8cdd-cc6244bdfe31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy időbe telik, mire a bőr melanint termel, ezért nem árt egy-egy napot az árnyékban is tölteni. ","shortLead":"Kiderült, hogy időbe telik, mire a bőr melanint termel, ezért nem árt egy-egy napot az árnyékban is tölteni. ","id":"20181026_Betartotta_a_nyaron_Nem_lenne_szabad_minden_nap_napozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fda6d35-9f5e-4d34-8cdd-cc6244bdfe31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9787b-66b8-4e06-a210-29b5e62b764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_Betartotta_a_nyaron_Nem_lenne_szabad_minden_nap_napozni","timestamp":"2018. október. 26. 11:33","title":"Betartotta a nyáron? Nem lenne szabad minden nap napozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nem folytatok személyes hadjáratot Orbán Viktorral, és vele jó a személyes kapcsolatom – nyilatkozta a hvg.hu kérdésére Emmanuel Macron. A francia államfő azonban nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyarországi jogállamiság helyzetét aggasztónak tartja. Szerinte a 7-es cikkely szerinti eljárás alkalmas a vitás kérdések rendezésére. Macron a visegrádi országok négy szerkesztőségének válaszolt, és az egész régiónak üzeni: \"egy olyan Európa, ami nem halad, halálra van ítélve\".","shortLead":"Nem folytatok személyes hadjáratot Orbán Viktorral, és vele jó a személyes kapcsolatom – nyilatkozta a hvg.hu kérdésére...","id":"20181026_Emmanuel_Macron_interju_Visegradi_negyek_Orban_EPvalasztas_Franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2e425-f0f4-49d4-afe5-dc0d8c587b60","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Emmanuel_Macron_interju_Visegradi_negyek_Orban_EPvalasztas_Franciaorszag","timestamp":"2018. október. 26. 06:30","title":"Emmanuel Macron: Aki lefitymálja a sokszínűséget, az saját magát árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]