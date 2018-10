Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs mesterségesintelligencia-processzort. Ez kerülhet a soron következő csúcsmobilba, a Galaxy S10-be is.","shortLead":"Twitteren került elő az a korábbi álláshirdetés, amely alapján a Samsung már javában fejleszti a második generációs...","id":"20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c10fc5-c094-4678-b1e2-acb67d03a8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_samsung_galaxy_s10_specifikacio_mesterseges_intelligencia_neuralis_feldolgozoegyseg","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Olyan processzor kerülhet a Galaxy S10-be, amellyel verheti az Apple és a Huawei mobiljait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében zsidók állnak. A lapokon Soros György, és több amerikai politikus arcképe is szerepel, Dávid-csillaggal a homlokukon.","shortLead":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében...","id":"20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7528c80f-9da7-4372-83c4-44a7e0c795dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","timestamp":"2018. október. 09. 20:27","title":"Kavanaugh-t védő, zsidózó szórólapok jelentek meg amerikai egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","shortLead":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","id":"20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040c1a74-cacd-42f3-b976-c2edd4631883","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. október. 09. 21:53","title":"Három pályázó maradt a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","shortLead":"Ez a négykerekű azt vázolja számunkra, hogy az 50-es években körülbelül milyennek képzelték el a jövő autóit. ","id":"20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91b8b0c-9349-45b1-af60-0dcf20d2d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b75862f-7586-4a1a-9db4-d7030a4dd295","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_elado_egy_a_multbol_jott_jovoauto_es_nincs_is_tobb_belole_galileo_oldtimer","timestamp":"2018. október. 09. 13:21","title":"Eladó egy a múltból jött jövőautó, és nincs is több belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","shortLead":"A beszállás már befejeződött, amikor a baleset történt, így csak egy ember sérült meg.","id":"20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a22cbcb-0e2a-4ba0-8dd5-bfe292211a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f523c265-f911-4bac-a9f6-a1188d618602","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Leszakadt_egy_utashid_az_iszlamabadi_nemzetkozi_repuloteren__video","timestamp":"2018. október. 09. 12:14","title":"Leszakadt egy utashíd az iszlámábádi nemzetközi repülőtéren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aae6715-349d-422f-9505-baefea4cb721","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tervezői védjegye az őrült vizualitás, a többrétegű jelentéstartalommal bíró, mesélő, humoros jelmezek. A divatbemutató jellegű catwalk koncert műfajának egyik kitalálója. Nagy Fruzsina jelmeztervezővel felrobbanó ruhákról, az ego és a profizmus harcáról beszélgettünk.","shortLead":"Tervezői védjegye az őrült vizualitás, a többrétegű jelentéstartalommal bíró, mesélő, humoros jelmezek. A divatbemutató...","id":"20181009_Nagy_Fruzsina_A_fajdalmas_temak_azert_gyonyoruek_mert_elviselhetetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aae6715-349d-422f-9505-baefea4cb721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b7f97c-e3a5-4fbc-8818-a691dd7fd681","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_Nagy_Fruzsina_A_fajdalmas_temak_azert_gyonyoruek_mert_elviselhetetlenek","timestamp":"2018. október. 09. 20:00","title":"Nagy Fruzsina: „A fájdalmas témák azért gyönyörűek, mert elviselhetetlenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel arrébb meg gyűltek a törökök. ","shortLead":"A rendőrség arra hivatkozva hessegette el a DK-t, hogy a területen védett személy tartózkodik. Miközben pár méterrel...","id":"20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4becf94-c774-449c-95d3-aaabdc4cbdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3c0e1e-f592-4a13-a289-3f0964c52f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Gyurcsanyeknak_megtiltottak_hogy_Erdogan_ellen_tuntessenek_a_torok_szimpatizansok_viszont_nyugodtan_gyulekezhettek","timestamp":"2018. október. 09. 08:58","title":"Gyurcsányéknak megtiltották, hogy Erdogan ellen tüntessenek, a török szimpatizánsok viszont nyugodtan gyülekezhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP főpolgármester-jelöltnek. Akár Puzsér Róbertet vagy Demszky Gábort is támogatná, ha a szavazók ezt akarják, mondta Molnár Zsolt az azonnali.hu-nak adott interjújában.","shortLead":"Előválasztást tartana az MSZP, mert arra számít, budapestiek tízezrei mennek el megszavazni, hogy kit indítson az MSZP...","id":"20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089d1452-36da-47c7-a40a-fabe1f053d90","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_fopolgarmestervalasztas_Tarlos_Puzser_Demszky","timestamp":"2018. október. 10. 11:42","title":"Megszavaztatná az MSZP, kit indítson Tarlós ellen, akár Puzsért vagy Demszkyt is bevetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]