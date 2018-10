Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3817151-36ac-4c79-9a27-ccfaebd4e752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De világzenei koncertek azért még lesznek.","shortLead":"De világzenei koncertek azért még lesznek.","id":"20181026_Vege_a_Vilagzenei_Szinpadnak_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3817151-36ac-4c79-9a27-ccfaebd4e752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c6d52-7d04-45b5-bb0e-f911a22f555d","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Vege_a_Vilagzenei_Szinpadnak_a_Szigeten","timestamp":"2018. október. 26. 12:50","title":"Vége a Világzenei Színpadnak a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","shortLead":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","id":"20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b994e8-e87a-4943-b060-cda4465afcff","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","timestamp":"2018. október. 27. 12:59","title":"Az államtitkár szerint nem ér ennyit a CEU-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Közösen nevelik a fiókát.","shortLead":"Közösen nevelik a fiókát.","id":"20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a2719-4fa4-4329-b77d-d1dc0a37e212","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","timestamp":"2018. október. 26. 17:03","title":"Kiköltött egy tojást egy meleg pingvinpár a sydney-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több-kevesebb sikerrel megpróbálta kimaxolni a Barátok Közt jubileumi adását az RTL Klub. Ahogy ígérték, egy rakás régi szereplő visszatért egy szürreális csavar erejéig, de még így is fájóan hiányzott egy-két régi arc.","shortLead":"Több-kevesebb sikerrel megpróbálta kimaxolni a Barátok Közt jubileumi adását az RTL Klub. Ahogy ígérték, egy rakás régi...","id":"20181026_A_Baratok_kozt_osszes_halottja_megszivatta_Berenyi_Mikit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c172602-2ad3-4991-bc19-0400c3e79a60","keywords":null,"link":"/elet/20181026_A_Baratok_kozt_osszes_halottja_megszivatta_Berenyi_Mikit","timestamp":"2018. október. 26. 22:32","title":"A Barátok közt összes halottja megszívatta Berényi Mikit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi elképesztően drága és nagyon ritka csúcsjárgány.","shortLead":"Rengeteg autós összejövetel van Magyarországon, de a Cars & Coffee-n kívül egyiken sem jelenik meg több tucatnyi...","id":"20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd3e0ab-075f-4da2-b638-5e4909aa0893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044143d4-c5ae-4bb8-adb1-6156c173d3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_ahol_mar_a_ferrari_is_unalmas_az_egyetlen_magyar_hiperauto_talalkozon_jartunk_koenigsegg_lamborghini","timestamp":"2018. október. 27. 06:41","title":"Ahol már a Ferrari is unalmas: az egyetlen magyar hiperautó találkozón jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","shortLead":"A volt kormányfő és DK-s társai a hajléktalanok üldözése miatt tiltakozik így. ","id":"20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ef14b2-051f-4fbc-a64c-11f3d373b4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee37a4b-d07b-4ab8-ba36-e45c47ea4063","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gyurcsanyek_a_parlament_lepcsojen_fognak_aludni_az_ejjel","timestamp":"2018. október. 25. 22:05","title":"Gyurcsányék a parlament lépcsőjén fognak aludni az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]