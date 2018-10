Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35af15b-a71e-455f-9060-9ffb46d4bbf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte teljesen kibelezték a kisautót. ","shortLead":"Szinte teljesen kibelezték a kisautót. ","id":"20181025_Elloptak_egy_Trabantot_igy_talaltak_meg__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35af15b-a71e-455f-9060-9ffb46d4bbf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2c81f-bfe1-46a2-819d-111f437a90bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Elloptak_egy_Trabantot_igy_talaltak_meg__foto","timestamp":"2018. október. 25. 15:19","title":"Elloptak egy Trabantot, így találták meg - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz WTA-világbajnokság párosversenyének negyeddöntőjében.","shortLead":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz...","id":"20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aac51c-bcae-4e57-acb2-94b026cb4d55","keywords":null,"link":"/sport/20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. október. 26. 11:38","title":"Babosék már elődöntősök a tenisz-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi késztette a támadót arra, hogy két emberre is tüzet nyisson. ","id":"20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95974e78-4fab-4fbc-a1b4-3a2ca2df592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953e90c4-723c-449a-bb7f-62a45fbebb9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Lovoldozes_volt_egy_elelmiszerboltban_Kentuckyban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. október. 25. 06:56","title":"Lövöldözés volt egy élelmiszerboltban Kentuckyban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt tippet, amelyeket betartva lényegesen nagyobb eséllyel találnak majd rá önre is a képei iránt érdeklődő felhasználók. ","shortLead":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt...","id":"20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cf4d5-56ec-450b-95c2-d947f8a8be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","timestamp":"2018. október. 24. 19:35","title":"5 tipikus hiba, amit szinte minden instagramozó elkövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7701b254-9bfb-4f2b-a806-8cc44cfff324","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml aggasztónak tartja azt az orosz védelmi minisztériumi jelentést, amely szerint egy amerikai kémrepülőgép irányította azokat a drónokat, amelyek januárban megtámadták az orosz erők egyik szíriai katonai támaszpontját. ","shortLead":"A Kreml aggasztónak tartja azt az orosz védelmi minisztériumi jelentést, amely szerint egy amerikai kémrepülőgép...","id":"20181025_Moszkva_az_orosz_erok_elleni_kozvetlen_tamadassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7701b254-9bfb-4f2b-a806-8cc44cfff324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2740015-e77f-414f-8feb-c99317f5b244","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Moszkva_az_orosz_erok_elleni_kozvetlen_tamadassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2018. október. 25. 12:37","title":"Moszkva az orosz erők elleni közvetlen támadással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f97bc7-1d56-49bc-bb10-8e8c97685109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A területfoglaló egy berlini művész, földdarab szerinte egy négyzetméternyi szabadságot, menedéket és boldogságot jelent.","shortLead":"A területfoglaló egy berlini művész, földdarab szerinte egy négyzetméternyi szabadságot, menedéket és boldogságot...","id":"20181025_Elcsatoltak_egy_teruletet_Magyarorszagtol_Vertestarcsa_mellett_mostantol_egy_negyzetmeternyi_Arcadia_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f97bc7-1d56-49bc-bb10-8e8c97685109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538efea7-3558-4bf4-993b-c6731cef8e59","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Elcsatoltak_egy_teruletet_Magyarorszagtol_Vertestarcsa_mellett_mostantol_egy_negyzetmeternyi_Arcadia_van","timestamp":"2018. október. 25. 11:30","title":"Elcsatoltak egy területet Magyarországtól, Vértesacsa mellett mostantól egy négyzetméternyi Arcadia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","shortLead":"20-25 fok is lehet vasárnapra. ","id":"20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46499885-2435-4158-a40d-74db71961bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed03ffa-487f-451a-bdaf-873baa857cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_hetvegere_megint_melegebb_lesz_kicsit","timestamp":"2018. október. 25. 17:31","title":"A hétvégére megint melegebb lesz kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b720afdf-54a9-4d5d-bf5a-a644c2e79377","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felperes maga New York állam, a vád szerint az olajóriás félrevezette a befektetőit azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz a klímaváltozás az üzletre. Az ügyben a volt külügyminiszter és Trump neve is előkerült.","shortLead":"A felperes maga New York állam, a vád szerint az olajóriás félrevezette a befektetőit azzal kapcsolatban, hogy milyen...","id":"20181025_A_klimavaltozassal_csalt_az_Exxon_bepereltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b720afdf-54a9-4d5d-bf5a-a644c2e79377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff8f577-a7e3-4b52-8a83-01f0047f58a6","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_A_klimavaltozassal_csalt_az_Exxon_bepereltek","timestamp":"2018. október. 25. 10:46","title":"A klímaváltozással csalt az Exxon, beperelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]