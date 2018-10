Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5ccc437-50e8-4bd6-8f3e-d3aff9404b5d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Elkezdődött az elmúlt harminc év legnagyobb NATO-hadgyakorlata, amelyen a 29 tagország mellett részt vesz Svédország és Finnország is. Összesen 50 ezer katona 10 ezer járművel gyakorolja egymás kölcsönös megvédését. A magyar honvédség a hvg.hu kérdését figyelmen kívül hagyva titkolta, milyen erőkkel vesz részt az eseményen. A csapaterő ugyanis önmagában üzenetnek mondható.","shortLead":"Elkezdődött az elmúlt harminc év legnagyobb NATO-hadgyakorlata, amelyen a 29 tagország mellett részt vesz Svédország és...","id":"20181026_Ez_is_egy_uzenet_a_magyar_honvedseg_elsunnyogja_a_NATO_legnagyobb_gyakorlatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ccc437-50e8-4bd6-8f3e-d3aff9404b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6cee20-fd25-4594-bd07-5116feb1a818","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ez_is_egy_uzenet_a_magyar_honvedseg_elsunnyogja_a_NATO_legnagyobb_gyakorlatat","timestamp":"2018. október. 26. 09:54","title":"Ez is egy üzenet: a magyar honvédség elsunnyogja a NATO legnagyobb gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff9ee2a-d454-4798-ab7c-18abb5bd3d2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vissza is rúgta a sínekre az áldozatot, amikor megpróbált visszamászni a peronra. A bíróságon elmezavarra hivatkozott, de a testület úgy döntött, pszichiátriai problémái ellenére felelősségre vonható.","shortLead":"Vissza is rúgta a sínekre az áldozatot, amikor megpróbált visszamászni a peronra. A bíróságon elmezavarra hivatkozott...","id":"20181026_Eletfogytiglant_kapott_egy_no_aki_metro_ele_lokott_ket_embert_Bukarestben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff9ee2a-d454-4798-ab7c-18abb5bd3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a82b617-ef78-487a-9fc9-1d44c4a5a973","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eletfogytiglant_kapott_egy_no_aki_metro_ele_lokott_ket_embert_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 26. 17:57","title":"Életfogytiglant kapott a nő, aki metró elé lökött egy embert Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i címre is megérkezett a veszélyes küldemény, a rendőrök hermetikusan lezártak több háztömbnyi területet. De nem a szokásosnál nagyobb dugók okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy a bombafrász tovább növeli a közelgő félidős választások miatt már egyébként is komoly feszültséget. Közben a hatóságok abban a floridai postahivatalban kutakodnak, ahol az egyik pokolgépet feladták. ","shortLead":"Már tíz Trump-ellenes amerikai közéleti személyiségnek küldtek ismeretlen tettesek csőbombát, s amikor két New York-i...","id":"20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40422dc1-e970-411c-80b4-f4e3f5a88be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14e368-86f9-4a93-aedd-ff9d737c2351","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_A_csobombafrasz_tovabb_melyiti_az_USA_problemait","timestamp":"2018. október. 26. 15:00","title":"Bombáktól fél Amerika, de Trump most is olyan, mint egy troll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"116 településen nem viszik el a szemetet hétfőtől. Összesen 125 ezer ember várhat arra, hogy segítség érkezzen.","shortLead":"116 településen nem viszik el a szemetet hétfőtől. Összesen 125 ezer ember várhat arra, hogy segítség érkezzen.","id":"20181026_Lista_ezeken_a_telepuleseken_allhat_le_hetfon_a_szemetszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e311e600-12c0-44f5-89af-3d1de50b7d15","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Lista_ezeken_a_telepuleseken_allhat_le_hetfon_a_szemetszallitas","timestamp":"2018. október. 26. 17:05","title":"Lista: ezeken a településeken állhat le hétfőn a szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null} Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50 ezret törlesztett Deutschnak. ","shortLead":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50...","id":"20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0d9f6d-0156-43ca-94ae-4baaf09ca4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","timestamp":"2018. október. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás már be is jelentkezett Juhász Péter sérelemdíjára, aki eddig 50 ezret törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.\r

","shortLead":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában...","id":"20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c360cab1-86a8-49e5-94e8-c63549462a45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","timestamp":"2018. október. 27. 17:46","title":"A listavezető otthonából hoztak el pontot Dárdaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi kezek helyett francia fiatalok számítógépes algoritmusa készített.","shortLead":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi...","id":"20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747e7cc-6734-4657-a0c9-af4c3ae1468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"120 millió forintért kelt el a kép, amelyet a mesterséges intelligencia festett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]