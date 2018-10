Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye lehet az emberiségre a tűz vagy az elektromosság felfedezésénél.","shortLead":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye...","id":"201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","title":"Van, ahol már a cégek negyede alkalmaz valamilyen mesterséges intellingenciát","timestamp":"2018. október. 28. 09:45"},{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","shortLead":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","id":"20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","title":"Videó: Rendőrt vertek, botrányosan viselkedtek a Hertha-szurkolók Dortmundban","timestamp":"2018. október. 28. 09:25"},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.","shortLead":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták...","id":"201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","title":"Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett","timestamp":"2018. október. 28. 12:30"},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"","category":"itthon","description":"A problémát végül megoldották a pilóták.","shortLead":"A problémát végül megoldották a pilóták.","id":"20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","title":"Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen","timestamp":"2018. október. 28. 14:28"},{"available":true,"c_guid":"d500cb4c-a96a-4673-bbcc-7727028a6b5a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bálint Ágnes ismert mesehősének domborművét egy játszótér mellett helyezték el.","shortLead":"Bálint Ágnes ismert mesehősének domborművét egy játszótér mellett helyezték el.","id":"20181027_Frakk_Kapolnasnyek_dombormu_Balint_Agnes","title":"Frakk-domborművet avattak Kápolnásnyéken","timestamp":"2018. október. 27. 16:42"},{"available":true,"c_guid":"43a6a0ab-5f78-44d6-8b9e-42fc815a9d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis szerinte mind onnan származunk. Vagy egy párhuzamos dimenzióból, de nem a majomtól.","shortLead":"Legalábbis szerinte mind onnan származunk. Vagy egy párhuzamos dimenzióból, de nem a majomtól.","id":"20181027_A_jovobol_jott_a_roman_kutatasi_miniszter","title":"A jövőből jött a román kutatási miniszter","timestamp":"2018. október. 27. 11:27"},{"available":true,"c_guid":"d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","shortLead":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","id":"20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","title":"\"Mit tennél, ha eltűnnének a zsidók?\" - egy darabon keresztül ír Magyarországról a New York Times","timestamp":"2018. október. 28. 16:09"},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egymásra hangolódtak. ","shortLead":"Nagyon egymásra hangolódtak.","id":"20181027_Terapias_segito_sertes_New_Castle","title":"Harcol a várossal egy amerikai nő, hogy megtarthassa lelki támaszát, egy sertést","timestamp":"2018. október. 27. 21:10"}