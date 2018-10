Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót
Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.
2018. október. 28. 21:49

118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó
A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott.
2018. október. 29. 19:37

László Zsolt: „Színészekből nem csinálnék énekkart, mert az pont nem az egyénieskedésről szól"
2018. október. 29. 12:44

Szerény ünnepség keretében 600 autót osztottak ki a dolgozók közt
Egy gyémántkereskedő és bányatulajdonos jutalmazta a dolgozóit Indiában.
2018. október. 28. 09:22

Nem nagyon van ennél durvább magyar autó: beültünk az 1000+ lóerős hazai Koenigseggbe
Ferrarikat és a Lamborghiniket reggelizik ez az izomtól duzzadó, akár 400-zal is száguldani képes svéd hiperautó, melyre 2 évet kellett várnia magyar tulajdonosának. De megérte, nagyon is.
2018. október. 28. 06:41

Nem szívesen jópofáskodik kollégákkal munkaidő után? Van, aki igen
A Tepeere egy amolyan szakmai Airbnb, és egy valós igény hozta létre.
2018. október. 28. 11:00

Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés
Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket.
2018. október. 29. 14:55

Apám két évet ült egy bőrkabát miatt – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester
A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.
2018. október. 29. 16:00 ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4bfa89-5d3e-4e14-ba26-16e30d601ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde262b7-1368-42d8-adf9-eeec99692e81","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Laszlo_Zsolt_Szineszekbol_nem_csinalnek_enekkart_mert_az_pont_nem_az_egyenieskedesrol_szol","timestamp":"2018. október. 29. 12:44","title":"László Zsolt: „Színészekből nem csinálnék énekkart, mert az pont nem az egyénieskedésről szól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f093c57-174a-4f05-9a2d-95e059cf9c2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gyémántkereskedő és bányatulajdonos jutalmazta a dolgozóit Indiában. ","shortLead":"Egy gyémántkereskedő és bányatulajdonos jutalmazta a dolgozóit Indiában. ","id":"20181028_india_gyemantbanya_auto_unnepseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f093c57-174a-4f05-9a2d-95e059cf9c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce749823-28b0-4c5c-866a-1ae448b041da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_india_gyemantbanya_auto_unnepseg","timestamp":"2018. október. 28. 09:22","title":"Szerény ünnepség keretében 600 autót osztottak ki a dolgozók közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d54e104-7300-494e-a6bd-a08bd4202490","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ferrarikat és a Lamborghiniket reggelizik ez az izomtól duzzadó, akár 400-zal is száguldani képes svéd hiperautó, melyre 2 évet kellett várnia magyar tulajdonosának. De megérte, nagyon is.","shortLead":"Ferrarikat és a Lamborghiniket reggelizik ez az izomtól duzzadó, akár 400-zal is száguldani képes svéd hiperautó...","id":"20181028_nincs_ennel_durvabb_magyar_auto_beultunk_az_1000_loeros_koenigseggbe_cars_and_coffee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d54e104-7300-494e-a6bd-a08bd4202490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e8b111-44f3-40c6-aff3-520c3e262443","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_nincs_ennel_durvabb_magyar_auto_beultunk_az_1000_loeros_koenigseggbe_cars_and_coffee","timestamp":"2018. október. 28. 06:41","title":"Nem nagyon van ennél durvább magyar autó: beültünk az 1000+ lóerős hazai Koenigseggbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1b0fba-6be7-4777-b543-115e93fe5117","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Tepeere egy amolyan szakmai Airbnb, és egy valós igény hozta létre.","shortLead":"A Tepeere egy amolyan szakmai Airbnb, és egy valós igény hozta létre.","id":"201841_lindkedin_akonyhaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1b0fba-6be7-4777-b543-115e93fe5117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2663f4b-ab45-49e4-91e2-cc25d0db493e","keywords":null,"link":"/kkv/201841_lindkedin_akonyhaban","timestamp":"2018. október. 28. 11:00","title":"Nem szívesen jópofáskodik kollégákkal munkaidő után? Van, aki igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket. ","shortLead":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott...","id":"20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa25e52-7673-4ea7-bf09-b9f1ce234254","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 14:55","title":"Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]