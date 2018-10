Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","shortLead":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","id":"20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663ce5b-e815-4530-875f-26d176b97770","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","timestamp":"2018. október. 29. 10:02","title":"Több mint félmiliót kereshet eladóként Parndorfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást mutatnak. Ha a környező országokat vesszük, akkor Itthon a legmagasabb a női cégvezetők aránya a teljes gazdasághoz képest. De olyan országokat is magunk mögött tudhatunk, mint Norvégia, Németország, Svájc vagy Ausztria. Éppen ezért merülhet fel egy elég kényes kérdés: vajon a női vagy férfi cégvezetők lesznek a megbízhatóbb partnerek? Melyik nem szerepel eredményesebben a gazdaságban?","shortLead":"Bár alapvetően maszkulin társadalomnak tartják a magyart, a Bisnode által készített felmérés adatai azonban mást...","id":"bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8c3542-879a-4dde-acfa-50669d602986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c48c4-cc51-45ad-9ed0-99f457a32ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181019_Nemek_harca_elobb_fizetnek_a_noi_cegvezetok","timestamp":"2018. október. 29. 20:24","title":"Nemek harca: előbb fizetnek a női cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart az Apple. A vállalat ezúttal is streameli az eseményeket, így élőben lehet követni a bejelentéseket.","shortLead":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart...","id":"20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1742ec38-e44a-48b2-80cc-a6155d5287a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","timestamp":"2018. október. 29. 13:03","title":"Jönnek az Apple új eszközei – így nézheti élőben a holnapi rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben legyőzte kedden a hazai közönség előtt szereplő Benoit Paire-t, szerdán újra Fabio Fogninivel játszik.","shortLead":"A magyar teniszező két szettben legyőzte kedden a hazai közönség előtt szereplő Benoit Paire-t, szerdán újra Fabio...","id":"20181030_fucsovics_marton_tenisz_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788864c-9bd4-4821-9ef4-196b3b4b5a9a","keywords":null,"link":"/sport/20181030_fucsovics_marton_tenisz_parizs","timestamp":"2018. október. 30. 17:37","title":"Fucsovics győzelemmel kezdett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és Spanyolországban is havazott 600-700 méter tengerszint feletti magasságban.","shortLead":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és...","id":"20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c51d9-ea8c-46f0-915d-b1179c2ab81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","timestamp":"2018. október. 29. 12:35","title":"Nálunk dőlnek a melegrekordok, a spanyolokat megveszi az isten hidege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars fejvadászáról. A Lucasfilm vezetője viszont most azt mondta: biztosan nem készül el a produkció, helyette minden energiájukat a The Mandalorian című sorozatra fordítják.","shortLead":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars...","id":"20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebcfea-41cb-4511-bb90-f63887845083","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","timestamp":"2018. október. 29. 11:27","title":"Most már biztos: nem kap önálló filmet Boba Fett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár különleges módszert dolgozott ki, amelyet ma már világszerte sikerrel használnak, és amely az e-learning eszköztárára is épít. ","shortLead":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár...","id":"20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df84425-9b9c-4928-8879-f98fcd1eff65","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","timestamp":"2018. október. 29. 15:00","title":"Vége a hagyományos egyetemi előadásoknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon a családok helyzete döntő, és fontosabb, mint máshol: az azonos képességű gyerekek közt a szegényebbek közül kevesebb mer akárcsak gondolni a továbbtanulásra. Ugyancsak fontos, hogy milyen iskolába jár a gyerek, az iskolák közti különbségek meghatározóak.","shortLead":"Oktatáskutatást végzett az UNICEF, az ENSZ gyerekügyi szervezete az egyenlőtlenségekre fókuszálva. Magyarországon...","id":"20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687a240b-968a-40f8-9c21-0304a0b25ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_ENSZ_Magyarorszagon_a_szegenyebb_gyerekek_kozul_sokan_mar_nem_is_tervezik_a_tovabbtanulast","timestamp":"2018. október. 30. 11:26","title":"ENSZ: Magyarországon a szegényebb gyerekek közül sokan már nem is tervezik a továbbtanulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]