[{"available":true,"c_guid":"516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","id":"20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98d8cd-c047-4d2d-bee5-b8f7d708b0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 30. 13:47","title":"Tarlós azt fogja kérni Orbántól, hogy a kormány ne szüntesse meg a kulturális tao-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között, hamarosan pedig a Waze is megkapja ezt a frissítést.","shortLead":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között...","id":"20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3afb5-d24a-4a70-876d-97b2862995ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","timestamp":"2018. október. 30. 14:03","title":"Gyakran használja a Waze-t? Érdemes lesz frissíteni, egy rég várt kényelmes funkció kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bb915a-6c72-4b61-9851-ea302eea87b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha nem sikerül megállapodni, az az EU-s állampolgár, aki márciusig nem megy munkát vállalni Nagy-Britanniába, az utána már csak szigorúbb feltételekkel tehetné meg. ","shortLead":"Ha nem sikerül megállapodni, az az EU-s állampolgár, aki márciusig nem megy munkát vállalni Nagy-Britanniába, az utána...","id":"20181030_Mar_marciustol_uj_szabalyok_johetnek_az_EUs_munkavallaloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bb915a-6c72-4b61-9851-ea302eea87b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cdc4a6-868b-4a57-9f11-1e1432bb8d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Mar_marciustol_uj_szabalyok_johetnek_az_EUs_munkavallaloknak","timestamp":"2018. október. 30. 21:04","title":"Brexit: Már márciustól új szabályok jöhetnek az EU-s munkavállalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal, akár ismerőseivel, munkatársaival is.","shortLead":"Egy komplett csapatjátékot rejt a Google kereső mai, különleges logója. Halloween alkalmából játszhat együtt másokkal...","id":"20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918b20bd-3c6b-488b-9ad8-25a1ceb7bfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8a2b44-b526-4106-abbf-6ea88c60e7bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_halloween_2018_google_szellemes_jatek_kezdemenyezese_link","timestamp":"2018. október. 30. 08:03","title":"Halloween 2018: izgalmas játékot talál ma a Google főoldalán, ismerőseivel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat, Mi és ők című drámáját nemrég a Jurányi Inkubátorházban mutatták be.","shortLead":"A holland–skót Carly Wijs, írónő, rendezőnő 1990-ben végzett a maastrichti színiakadémián. Terrorizmusról és...","id":"20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a374e4-b4c8-4323-85e5-92fdf3d216ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_CarlyWijs_Mi_es_ok_Juranyi_Inkubatorhaz_menekultek_terrorizmus","timestamp":"2018. október. 31. 12:33","title":"Nehéz úgy beszélni a menekültügyről, ha valaki soha nem találkozott menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat, hogy elmondja: Európával szemben Magyarország nem hagyja veszni a keresztény, magyar kultúrát, ahogy a Nyugattal szemben a magyarok a családra sem a múlt itt maradt örökségeként tekintenek.","shortLead":"A felújított Szépművészeti Múzeum átadásán tartott beszédében a miniszterelnök nem mulasztotta el az alkalmat...","id":"20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bf8e92-1fe9-4c8a-beb8-08a8fad16b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1d32-b7da-4ad4-8f56-48abb400ed63","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szepmuveszeti_Muzeum_atadasa_Orban_Viktor_Baan_Laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 12:01","title":"Orbán a Szépművészeti átadásán is Európát bírálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]