Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban találták meg, a Sky News pedig arról írt, hogy Hasogdzsi testét feldarabolták.","shortLead":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban...","id":"20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6b86e-9bbb-47b6-aa96-19b071b90df0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. október. 29. 13:43","title":"A török külügyminiszter szerint mégsem találták meg Dzsamál Hasogdzsi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még semmiben nem befolyásolja, ugyanolyan feltételekkel lehet jelentkezni az egyetemre, mint eddig.","shortLead":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még...","id":"20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463da97a-6e9e-4535-973d-f4e2e4f757b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","timestamp":"2018. október. 30. 09:09","title":"2020-től megszűnnek az állami helyek a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","shortLead":"Elfogyott a türelem, lecseréli Julen Lopeteguit a mélyrepülésben lévő spanyol klub.","id":"20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317f7912-ea33-4b44-82d0-6603be7c54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a43cf-789b-4084-865a-b67797cad4eb","keywords":null,"link":"/sport/20181029_kirugas_julen_lopetegui_real_madrid_edzovaltas","timestamp":"2018. október. 29. 21:36","title":"Kirúgta edzőjét a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart az Apple. A vállalat ezúttal is streameli az eseményeket, így élőben lehet követni a bejelentéseket.","shortLead":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart...","id":"20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1742ec38-e44a-48b2-80cc-a6155d5287a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","timestamp":"2018. október. 29. 13:03","title":"Jönnek az Apple új eszközei – így nézheti élőben a holnapi rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","shortLead":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","id":"20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dbe3ab-fc02-4bbc-9375-bb737f4f2786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","timestamp":"2018. október. 29. 12:21","title":"Jár a vállveregetés a magyaroknak, végre teszünk valamit a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés semmit nem tett, mondván: a víz hőmérséklete a határérték alatt van.","shortLead":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés...","id":"20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058de09-34fd-4185-a5e5-c430fa707101","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 29. 10:12","title":"Nyomoznak a Paksi Atomerőmű hűtővizének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","id":"20181028_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eced96-3f25-47e8-9457-a914bf7e00ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 28. 12:21","title":"Tolatóradar: Komoly tűzveszély miatt 1,6 millió BMW-t kell szervizbe vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]