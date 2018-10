Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén anyag, gluténmentes-e vagy sem... De van még egy dolog, amire igencsak érdemes figyelni: hogy hol gyártották az adott élelmiszert. A Magyar Termék logót viselő áruk vásárlásával hatékonyan támogathatjuk a gazdaságot, ám van másik jó oldaluk is: nagyon ízletesek. Összegyűjtöttünk 9 olyan finomságot, amiből csak a magyar az igazi.","shortLead":"Vásárláskor egyre válogatósabbak vagyunk. Jobban figyelünk arra, mi mennyi cukrot tartalmaz, van-e benne allergén...","id":"spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4229801a-98c5-4b78-9697-9019f0707968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196dcae2-80d3-4456-aa48-239cab1181ef","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181026_9_termek_amibol_csak_a_magyar_az_igazi","timestamp":"2018. október. 30. 07:30","title":"9 termék, amiből csak a magyar az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis Egyetem kutatói.","shortLead":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis...","id":"20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df92080d-d40d-4e16-b828-7e1b415f9d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:55","title":"Szívbetegséget okozhat a személyiségünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki a rá záporozó szakmai díjak ellenére is azt tartotta a legnagyobb elismerésnek, ha rendező-festőnek nevezték.","shortLead":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki...","id":"20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5a0db-6215-4c09-9a27-086efbd443aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","timestamp":"2018. október. 31. 10:20","title":"Aki megmutatta, hogy az édes élet émelyítő is lehet – 25 éve halt meg Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","shortLead":"De bejöhetnek, csak nem fekhetnek végig a padokon.","id":"20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f016355c-5aa4-47db-bf70-a80f42e61dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddda072-d5bf-40da-9bc5-86a2a146e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_New_Yorkban_a_metroban_alvast_tiltottak_meg_a_hajlektalanoknak","timestamp":"2018. október. 30. 10:31","title":"New Yorkban a metróban alvást tiltották meg a hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","shortLead":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","id":"20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f189a9a-dcfe-4e01-8a04-ecc6d6b46704","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","timestamp":"2018. október. 30. 06:04","title":"\"Nem fogjuk őket beengedni\" – mondta Trump, majd 5200 katona indult a mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági ítéletet, amelyben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa javára döntött.","shortLead":"A csatornát a Való Világ 4-perben marasztalták el. A Fővárosi Törvényszék most hagyta helyben az elsőfokú bírósági...","id":"20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef49984-783e-4ef3-ac6c-00e4c1151999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a47529-9f09-48c3-90b9-b8c3fbcd4d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_143_millios_birsag_rtl_klub_valo_vilag_per_nmhh","timestamp":"2018. október. 31. 12:10","title":"143 milliós bírságot kapott az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","shortLead":"Az utóbbi három év legjobb negyedéves eredményét érte el a csoport.","id":"20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b59f7d-4bb2-4e91-b500-08983529c410","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_mol_csoport_negyedeves_eredmeny","timestamp":"2018. október. 31. 06:54","title":"Nagyon jól szalad a Mol szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ablakon keresztül megpróbált elmenekülni, az első emeleti lakás erkélyéről a belső udvarra zuhant, a rendőrök elvették tőle és lefoglalták a kábítószert.","shortLead":"A férfi az ablakon keresztül megpróbált elmenekülni, az első emeleti lakás erkélyéről a belső udvarra zuhant...","id":"20181030_Az_ablakon_at_menekult_az_udvarra_esett_a_rendorok_elol_menekulo_diler__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117014b5-c0e5-444f-81e8-b29aca00f8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Az_ablakon_at_menekult_az_udvarra_esett_a_rendorok_elol_menekulo_diler__video","timestamp":"2018. október. 30. 13:42","title":"A belső udvarra esett a rendőrök elől menekülő díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]