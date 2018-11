Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df58363f-1052-410f-8d6b-9bc757bc5349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elérhető állásokra már jelentkezni is lehet. ","shortLead":"Az elérhető állásokra már jelentkezni is lehet. ","id":"20181102_Mernoki_irodat_nyit_Budapesten_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df58363f-1052-410f-8d6b-9bc757bc5349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabcfd04-ebd0-4fe9-8fc7-40c8a0e74588","keywords":null,"link":"/kkv/20181102_Mernoki_irodat_nyit_Budapesten_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2018. november. 02. 09:37","title":"Mérnöki irodát nyit Budapesten a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el a Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely-vasútvonal villamosítását.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el...","id":"20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c34f11-acc2-417d-b6ba-f593017a48d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","timestamp":"2018. október. 31. 14:41","title":"Elkezdődött Mészáros Lőrinc és veje közös balatoni vasútprojektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább szigorítanák a fegyvertartás szabályait. A Pew Research Centre nevű közvélemény-kutató cég felmérése szerint a tömeggyilkosságok után rendre megugrik a korlátozáspártiak aránya, valószínűleg így lesz a pittsburghi zsinagóga-támadás után is. Még akkor is, ha a fegyvergyártók nagyon figyelnek a fiatalokra.","shortLead":"Az amerikai társadalmon belül a 18-29 éves korosztályhoz tartozók között a legmagasabb azok aránya, akik tovább...","id":"20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca8a609-e868-4dee-a284-4220a508929f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_fiatal_amerikaiaknak_kezd_elege_lenni_a_fegyverekbol","timestamp":"2018. november. 01. 14:00","title":"A fiatal amerikaiaknak kezd elegük lenni a fegyverekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","shortLead":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","id":"20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93973987-84c3-4fda-98e5-b3eae04d402b","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","timestamp":"2018. november. 01. 10:02","title":"A Wizz Air alapítója a poggyászokról: „az emberek nem vágynak luxuskörülményekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de tetten érték.","shortLead":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de...","id":"20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b883d3-db8e-456e-93d0-8daaf71e40cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","timestamp":"2018. október. 31. 17:07","title":"Baltával megölte, majd kifosztotta nagyanyját egy nő Sarkadkeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","shortLead":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","id":"20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cbb83-5bd7-4643-8efd-cacd9f64065d","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. november. 01. 18:16","title":"Történelmet írtak Izraelben: most először lett nő egy nagyváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet ér a legértékesebb magyar tulajdonú cégek kétharmada, mint egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Többet ér a legértékesebb magyar tulajdonú cégek kétharmada, mint egy évvel ezelőtt.","id":"20181031_Ezek_a_legertekesebb_100_szazalekban_magyar_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0332a7ea-ff4e-465b-acae-865f91eb576a","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Ezek_a_legertekesebb_100_szazalekban_magyar_cegek","timestamp":"2018. október. 31. 16:55","title":"Ezek a legértékesebb, 100 százalékban magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272336d7-d0e3-4618-8f68-3e6e48cbb82b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Van, aki gyertyát gyújt a temetőben, más az otthoni csöndben idéz fel arcokat, történeteket, ismét mások a halottakat nem gyászolják, hanem ünneplik – így vagy úgy, de a világ jelentős része a következő két napban azokra emlékszik, akik elmentek. Összeállításunk azt igyekszik megmutatni az elmúlt évek képeivel, mire készül most több milliárd ember. ","shortLead":"Van, aki gyertyát gyújt a temetőben, más az otthoni csöndben idéz fel arcokat, történeteket, ismét mások a halottakat...","id":"20181101_Mindenszentek_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272336d7-d0e3-4618-8f68-3e6e48cbb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d14434-8b57-4935-9688-852f1dc58de8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181101_Mindenszentek_nagyitas","timestamp":"2018. november. 01. 07:00","title":"Gyásszal vagy ünneppel, de elvesztett szeretteire emlékszik a világ – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]