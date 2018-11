Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","id":"20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f57b122-0991-4361-9544-c93ea6acff9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","timestamp":"2018. november. 03. 09:25","title":"Meghalt az egyik búvár, aki az indonéz légikatasztrófa áldozatai után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92785ad-7278-4402-af69-724adeedc922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mona Lisa neccharisnyában, egy Picasso-festmény két lábon, és Van Gogh önportréja is életre kelt a japán Kavaszakiban egy halloweeni fesztiválon.","shortLead":"Mona Lisa neccharisnyában, egy Picasso-festmény két lábon, és Van Gogh önportréja is életre kelt a japán Kavaszakiban...","id":"20181103_Ennel_zsenialisabb_a_heten_mar_nem_lesz_ket_labon_jaro_festmenyeknek_oltoztek_japan_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92785ad-7278-4402-af69-724adeedc922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb3c52c-4af2-4645-8f8c-2f9da170f8fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Ennel_zsenialisabb_a_heten_mar_nem_lesz_ket_labon_jaro_festmenyeknek_oltoztek_japan_diakok","timestamp":"2018. november. 03. 20:02","title":"Ennél zseniálisabb a héten már nem lesz: két lábon járó festményeknek öltöztek japán diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2a45f6-d90c-4ac4-9fc9-e4fec180543d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben a várakozásokkal összhangban 49 éves mélyponton stagnált a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban a washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics pénteken kiadott jelentése szerint.","shortLead":"Októberben a várakozásokkal összhangban 49 éves mélyponton stagnált a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban...","id":"20181102_Majd_fel_evszazados_melyponton_az_amerikai_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2a45f6-d90c-4ac4-9fc9-e4fec180543d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432be13d-6b7d-406b-9631-508982c64fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Majd_fel_evszazados_melyponton_az_amerikai_munkanelkuliseg","timestamp":"2018. november. 02. 18:53","title":"Majd fél évszázados mélyponton az amerikai munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni. Az uniós forrásból finanszírozott támogatást a közép-magyarországi régióban élők azonban nem igényelhetik. ","shortLead":"Akár havi 40 ezer forint bölcsődei hozzájárulást kaphatnak a szülők az ország nagy részén, ha visszamennek dolgozni...","id":"20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f16a0ff-8796-4973-bec5-ca588371cd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885f7b90-e994-4074-b85d-f851553535ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Havi_40_ezer_forintig_igenyelhetnenek_a_szulok_bolcsodei_tamogatast","timestamp":"2018. november. 03. 21:05","title":"Havi 40 ezer forintig igényelhetnének a szülők bölcsődei támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38208d33-09de-4360-a18f-a2c68691c99d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181103_Zsebes_mokus_bevetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38208d33-09de-4360-a18f-a2c68691c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5d25f-4c76-48b3-8e17-21a8a6742ef2","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Zsebes_mokus_bevetesen","timestamp":"2018. november. 03. 11:05","title":"Így dolgozik a zsebtolvaj mókus (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","shortLead":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","id":"20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8563f6-a47b-41bc-86a1-14d376794dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","timestamp":"2018. november. 02. 21:00","title":"Kikerülik a „kukaholdingot” a budapesti szelektív hulladékgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de míg egyes szegmensekben a tavalyihoz hasonló díjak várhatók, másutt akár 30 százaléknál is nagyobb lehet a növekedés - tudatta a Netrisk.hu. Az átlagdíj 25 ezer forint körül alakulhat.","shortLead":"Mintegy 8-10 százalékkal emelkedhetnek az előző évhez képest a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjai, de...","id":"20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72596c9f-1e59-465c-bedd-8bf9c88af1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a577b2-5ec1-4353-b166-fb88a813d240","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Netriskhu_810_szazalekkal_emelkedhetnek_a_kgfb_dijai","timestamp":"2018. november. 02. 17:38","title":"Netrisk.hu: 8-10 százalékkal emelkedhetnek a kgfb díjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","shortLead":"Az eddigi ideiglenes elnököt, Gafur Rahimovot választották meg a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) vezetőjének.","id":"20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41b1eee-fa5e-40ae-8dbc-398f3225c460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d4392-bfcc-4e51-bebe-e5a1535140e8","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Szervezett_bunozessel_gyanusitja_az_USA_a_Nemzetkozi_Okolvivo_Szovetseg_uj_vezetojet","timestamp":"2018. november. 03. 17:10","title":"Szervezett bűnözéssel gyanúsítja az USA a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]