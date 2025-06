Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz az atomsorompó-egyezményből. Németország nem halogathatja tovább hírszerzésének erősítését. Lengyel képviselő támadt egy német kollégájára az Európai Parlamentben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz...","id":"20250613_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"76b43534-a61f-4594-928f-87e541123922","keywords":null,"link":"/360/20250613_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Orbán várható vétója miatt mondhat le az EU a szélsőséges izraeli miniszterek kitiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","shortLead":"A kislányért mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták újraéleszteni. ","id":"20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc39107f-dc13-4ed2-8eda-717f323f1a42.jpg","index":0,"item":"89717b7e-9dd0-4f2e-b032-7756e02462d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_vizbe-fulladt-gyerek-palatinus-strand","timestamp":"2025. június. 15. 08:33","title":"Vízbe fulladt egy gyerek a Palatinus strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az iráni rezsim soha nem volt olyan gyenge, mint most. A jelenlegi izraeli-iráni összecsapás sokkal súlyosabb, mint a két ország közötti tavalyi összetűzés, amikor az ellenfelek korlátozott drón- és rakétacsapásokat hajtottak végre egymás ellen. Irán ugyan válaszolt, ám az mindenképpen igaz, hogy a perzsa állam területét az 1980-1988-as Irak-Irán háború óta nem érték olyan súlyos csapások, mint az utóbbi órákban. Izrael célja egy iráni rendszerváltozás kikényszerítése lehet.","shortLead":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint...","id":"20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4.jpg","index":0,"item":"0ad3e451-6154-4f25-a4d7-f38d4743308a","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:17","title":"Izrael valóban elhatározta az iráni atomprogram lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321","c_author":"Bedő Iván ","category":"360","description":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok megválaszolatlan kérdés van.","shortLead":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok...","id":"20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321.jpg","index":0,"item":"e9b423ee-e2ff-46ec-92d5-ddefeae12537","keywords":null,"link":"/360/20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","timestamp":"2025. június. 13. 15:32","title":"Pornó, iskolai késelés: mit tud a francia elnök arról, hogy van-e módszer a fiatalkorúak kizárására a közösségi oldalakról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is felvetette, ha kell a Szépművészeti Múzeumnak a kép, megvásárolhatja az állam. ","shortLead":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is...","id":"20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"5f1f64bf-3b51-4a1e-b8c0-848340a47abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Lázár: Ha magyar múzeumnak kell a Klimt-kép, tisztességes megegyezéssel kell megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","shortLead":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","id":"20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"fd2771a6-2e2e-4f7a-8ba8-efd5ce012b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 10:28","title":"A rendőrség szerint szakmai hibák miatt váltották le a megafonos lelkészt bilincsben előállító őrsparancsnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik egyaránt szép számmal felbukkantak a Balaton Park Circuiten – mutatjuk őket.","shortLead":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik...","id":"20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783.jpg","index":0,"item":"a77d9049-12d4-4686-891f-2ef481bbbdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","timestamp":"2025. június. 15. 07:59","title":"Patina, vasalódeszka, benzin, áram: a végletek Porschéi lepték el a Balaton partját – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]