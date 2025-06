Interjút adott a Telexnek Farkas Dezső, a Tisza Szigetek egykori koordinátora. Farkas a Tisza egyik kulcsembere volt korábban, március végén azonban otthagyta Magyar Péter pártját – állítása szerint hosszú vívódás után. Magyar Farkas akkori posztja alatt azt írta, az egykori koordinátor nem a szervezetben uralkodó belső viszonyok miatt távozik, hanem azért, mert „több érzékeny és a politikai közösségünk számára káros információt elhallgatott előlünk”. A kormánypropaganda akkor arról írt, hogy felmerült Farkas érintettsége a Fuzik Zsolt-féle korrupciós ügyben.

Farkas a Telexnek most azt állította, hogy nem tudja, mire gondolt Magyar az imént idézett hozzászólás kapcsán. Azonban említett három példát arra, hogy milyen szakmai vitáik voltak a pártban.

Ellenezte, hogy a szervezeten belül szétválasztották a párt önkénteseit és a Tisza Szigeteket, mert a szigetekben is önkéntesek vannak.

Nem értett egyet a párt megyei koordinátorainak kinevezési folyamatával.

Azzal is problémája volt, hogy a párt készülő applikációjában a Tisza Szigetek pontokat és jelvényeket gyűjthetnek, mert szerinte ez versengéshez és rivalizáláshoz vezet, ami káros.

Minden szervezetben vannak súrlódások – a Tisza kulisszatitkairól beszélt Magyar Péter közösségépítője Digitálisan tartják számon a Tisza Szigetek tagjainak minden közösségi aktivitását, ezekkel lehet pontokat, jelvényeket szerezni, és végül a legszorgalmasabbak lesznek a vezetők és a politikusok. Mire lesz jó a hamarosan megjelenő Tisza-applikáció? Hogyan született a nagyváradi út ötlete? Mit kezdenek a több százezres közösséggel? Radnai Márk, a párt alelnöke mondta el.

„Én ezeket a szakmai álláspontokat képviseltem, a vezetőség többi tagja pedig ellene volt. Péter a többséggel értett egyet, ezért úgy gondoltam, hogy felelős vezetőként nincs más választásom, mint az, hogy távozom” – mondta Farkas, és hozzátette, hogy távozása óta nem beszélt Magyarral, tudatosan maradt csendben, direkt nem reagált az ellene irányuló támadásokra.

Farkas már április végén előállt saját politikai kezdeményezésével, most a lapnak elárulta azt is, hogy ennek az IRÁNY a Jövő Párt nevet adta, ami már bejegyzés alatt van a bíróságon is. A név az innováció, reform, átalakulás és nyitottság szavak rövidítéséből áll.

„Én mindig a kormány- és rendszerváltást képviseltem. Ez most is így van. Rögtön a kilépés után azon kezdtem el dolgozni, hogy ez megtörténhessen. Hiszek abban, hogy rövid és hosszú távon is tudok segíteni a rendszerváltásban” – mondta párja alapítása kapcsán Farkas. Állítja, nem akar one man show-t, van körülötte egy 10-15 fős társaság, akikkel együtt alapította meg a szervezetet, és mellettük áll egy szűk szakértői közösség is, de erről részleteket nem árult el. Annyit azonban igen, hogy tiszások nincsenek az alapítók között.

Magyar Péter: „Ha lehajtod a fejed, ezek bedarálnak egy pillanat alatt” – exkluzív riport a Tisza országjárásáról „Minél jobban fáj, annál jobban megy előre” – mondja stábtagja Magyar Péterről, akivel egy napot töltöttünk a Tisza Párt országjárásán. Az állomások között, kocsikban és kisbuszokban beszélgettünk a pártelnökkel és segítőivel, egyebek mellett arról, milyen vezető Magyar, mit gondolnak róla közvetlen munkatársai, és ő hogyan látja magát, milyen hibái vannak.

„Nem az volt a célom, hogy a Tisza közösségét bármilyen formában megbontsam, ezért szándékosan nem is kerestem meg ott embereket azzal, hogy csatlakozzanak hozzánk” – mondta.

Farkas szerint az IRÁNY Párt elindításához a szükséges pénzt ők maguk dobták össze, nincs mögöttük más politikai erő, de a további építkezéshez keresnek támogató üzletembereket, akiknek fontos az ország jövője. Farkas egyelőre nem tudta megmondani, hogy az IRÁNY Párt elindul-e a jövőre esedékes országgyűlési választáson, elmondása szerint erről a kérdésről elég decemberben dönteni.

Alig tért vissza, ismét távozik a Tisza egyik kulcsembere a pártból Farkas Dezső a Tisza-szigetek koordinációjáért felelt.

Nyitókép: Hernádi Levente