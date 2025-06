Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","shortLead":"A súlyos esetnek nemhogy halottjai, de sérültjei sincsenek.","id":"20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b08e7f4-0213-4263-8133-c06c7113dd77.jpg","index":0,"item":"1967ad49-de48-4f63-b683-83b1f188552b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_dubaj-dubai-marina-tuz-lakonegyed-emelet-baleset","timestamp":"2025. június. 14. 17:04","title":"Pokoli toronyként lángolt egy felhőkarcoló Dubajban, közel négyezer embert evakuáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ahhoz, hogy a következő 40 évben és azon túl is fenntartsuk az elért eredményeket, a schengeni térséget folyamatosan meg kell újítani. Erre nincs titkos recept, de van három fontos terület, amelyen dolgoznunk kell – írja vendégcikkében Magnus Brunner.","shortLead":"Ahhoz, hogy a következő 40 évben és azon túl is fenntartsuk az elért eredményeket, a schengeni térséget folyamatosan...","id":"20250614_schengen-evfordulo-magnus-brunner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"0bc8799d-fc8f-43d7-b2f6-c5f14ffe5d63","keywords":null,"link":"/360/20250614_schengen-evfordulo-magnus-brunner","timestamp":"2025. június. 14. 10:45","title":"Még megalkotói sem számítottak ekkora sikerre: 40 éves a schengeni térség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb megállapításokhoz haza kéne hozni a Földre néhány mintát. Ez pedig pont most került veszélybe a NASA büdzséjének várható megvágása miatt.","shortLead":"A néhai marsi élet fenntartásában is szerepe lehetett annak a vulkánnak, amit most fedeztek fel – de a pontosabb...","id":"20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cfbb87-4b58-4011-9870-fcc31b501955.jpg","index":0,"item":"b5172329-6af5-46fd-8485-abc323ad56f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_mars-jazero-krater-mons-rejtett-vulkan-felfedezes-elemzes-urkutatas","timestamp":"2025. június. 13. 20:03","title":"Rejtett vulkánt találhattak a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel a cég újdonságait. Van néhány búcsúzó.","shortLead":"Már nem csak az új funkciókat, hanem azt is tudni lehet, hogy mely iPhone-ok és más Apple eszközök kapják meg ősszel...","id":"20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ead2837-b77b-4528-86fd-2fa30efd6325.jpg","index":0,"item":"d7cdad94-1bff-4096-a158-af8177c8fbd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_apple-ios-ipados-macos-26-tamogatott-keszulekek-lista-iphone","timestamp":"2025. június. 14. 14:03","title":"Itt a lista: ezek a készülékek kapják meg az iOS 26-ot és az Apple többi új rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók kiderítették, mi állhat ennek a hátterében – ez pedig az emberi rákkezelések terén is fontos lehet.","shortLead":"A denevérek akár negyed évszázadon át is élhetnek, ráadásul az esetek többségében rákmentesen. Most a kutatók...","id":"20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f919b3-0853-42b3-b0cd-4d583cae6988.jpg","index":0,"item":"a84db4ec-cc74-4f5c-9911-0bc746713831","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_deneverek-rakmentesseg-daganat-p53-gen-kezeles","timestamp":"2025. június. 13. 13:03","title":"A denevérek „szuperképessége” segítheti a rák legyőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c64268-e4aa-41ff-9975-f7d651a00a1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Terelés, sebességkorlátozás, terelés, sebességkorlátozás. Mostantól nem ez lesz a mantrája az M7-esen közlekedőknek.","shortLead":"Terelés, sebességkorlátozás, terelés, sebességkorlátozás. Mostantól nem ez lesz a mantrája az M7-esen közlekedőknek.","id":"20250614_M7-es-felujitas-nyari-szunet-balaton-nagy-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c64268-e4aa-41ff-9975-f7d651a00a1e.jpg","index":0,"item":"f00a6273-9d89-43ed-af0c-24b1fe2b4db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_M7-es-felujitas-nyari-szunet-balaton-nagy-forgalom","timestamp":"2025. június. 14. 22:01","title":"Fellélegzés: szüneteltetik az M7-es felújítását a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép csütörtökön eddig tisztázatlan körülmények között, fedélzetén több mint 240 emberrel lezuhant.","shortLead":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép...","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d.jpg","index":0,"item":"36f35752-7a13-449b-a54b-bc39793dcce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. június. 13. 11:08","title":"Egy nappal korábban a Paksi Atomerőmű fölött is átrepült a csütörtökön lezuhant Air India utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]