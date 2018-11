Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vakcina ugyan még mindig nem tökéletes, de az oltásszakértő szerint így is nagyobb biztonságban van az, aki beadatja.","shortLead":"A vakcina ugyan még mindig nem tökéletes, de az oltásszakértő szerint így is nagyobb biztonságban van az, aki beadatja.","id":"20181105_Influenza_a_sulyos_szovodmenyek_elkerulese_miatt_erdemes_kerni_a_vedooltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846831ca-5b93-4f65-869e-2eb65fd323c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Influenza_a_sulyos_szovodmenyek_elkerulese_miatt_erdemes_kerni_a_vedooltast","timestamp":"2018. november. 05. 05:29","title":"Influenza: a súlyos szövődmények elkerülése miatt érdemes kérni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek nevezett oslói megállapodás kisiklásában. Az ellentétek azóta is feloldhatatlanok, a jelenlegi vezetők pedig semmit sem tesznek azért, hogy ez változzon.","shortLead":"A hiányos megállapodás, az izraeli jobboldal színjátéka és a palesztin terror is szerepet játszott a történelminek...","id":"201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0639fdd-e901-4713-8506-10f30c16ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508c2be-e732-4b5b-be6b-30ddb39ae4e9","keywords":null,"link":"/vilag/201840__oslo_25_eve__remeny_es_kudarc__ketton_allt_avasar__jeriko_falai","timestamp":"2018. november. 04. 19:30","title":"25 évvel Oslo után: Netanjahuval, Abbásszal és Trumppal nem lesz izraeli-palesztin béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás időpontjáról azonban még mindig nem esett szó.","shortLead":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás...","id":"20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89e293d-34c7-4fc5-bcc2-9a5b4ae9ee6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 05. 14:32","title":"3 milliárdért tervezhetik meg a 3-as metró káposztásmegyeri hosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét. A munka elhúzódott. Az őszi szünet után sem lett kész a tető.","shortLead":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét...","id":"20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6f2ed-15d7-4470-94c3-fe19f375894a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:21","title":"Tető nélküli iskolában tanítanak Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","shortLead":"A béren kívüli juttatások megadóztatása ellen fognak tiltakozni Budapest belvárosában kedden. ","id":"20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55200cc-2da5-44c6-bc37-a5b49de58797","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Utcara_vonulnak_holnap_a_szakszervezetek_a_cafeteriaert","timestamp":"2018. november. 05. 10:44","title":"Utcára vonulnak holnap a szakszervezetek a cafetériáért, nagy tüntetés készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek konkurenciát teremtsenek. Most már csak egy hajszál választja el őket ettől.","shortLead":"A kínaiak az 1980-as évek óta dolgoznak azon, hogy az amerikai helymeghatározó rendszernek, vagyis a GPS-nek...","id":"20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825eb91-3fb7-482f-8d76-7ae839d53f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_kina_gps_helymeghatarozas_muhold_bds","timestamp":"2018. november. 05. 00:03","title":"Lassan kikapcsolhatja a GPS-t a telefonján és az autóban, vannak sokkal pontosabb megoldások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb852a8-df12-4cfa-908c-1015755dbd87","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","timestamp":"2018. november. 05. 09:05","title":"Videón a kis medvebocs, aki soha nem adja fel a meredek hegyoldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak egy kis méretű csomagot vihetnek fel ingyen a fedélzetre.","shortLead":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak...","id":"20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031e357-f41f-40a8-8a91-1f0629c789ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"Kikelt az olasz hatóság a Wizz Air és a Ryanair csomagszabályzata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]