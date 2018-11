Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi média túlzott használata komoly függés kialakulásához vezethet, addig mások szerint ez csak felesleges ijesztgetés. A digitális rácsavarodás mindenesetre egyre jobban megviseli az emberi kapcsolatokat. El tudja képzelni az életét lájkok és kommentek nélkül?","shortLead":"A kényszeres telefonozás már egy ideje szakmai vita tárgyát képezi, de míg egyes kutatók úgy vélik, hogy a közösségi...","id":"20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac51a5c-88f3-4cb5-aa4d-3a727199bbc5","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Meddig_birna_ki_Facebook_nelkul","timestamp":"2018. november. 06. 20:00","title":"Meddig bírná ki Facebook nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","shortLead":"A Lounge Design készítette a telekommunikációs vállalat \"tipikusan magyar\" szlogenű kampányát.","id":"20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8383f3-4b18-412f-9452-52de32d696fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a34c3-3c5c-481c-927d-24cca7b1af05","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_magyar_telekom_lounge_design_tipikusan_magyar_reklam_kampany","timestamp":"2018. november. 06. 19:55","title":"A Telekomnak is dolgozik a zsíros állami megrendeléseket kapó ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","id":"20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813b758-8ed3-4f21-8991-cae9ac0262d7","keywords":null,"link":"/sport/20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","timestamp":"2018. november. 08. 10:04","title":"Mourinho hozta a formáját, aztán megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult egy felnőtteknek szánt valóságshow-ban, Trumphoz hű republikánusként kezdett kampányolni. ","shortLead":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult...","id":"20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02d9ab-a99d-43a4-8700-adbfcced4b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","timestamp":"2018. november. 07. 18:51","title":"A halott kuplerájtulaj is hozott egy mandátumot a republikánusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szilícium-völgyi techóriások alkalmazottainak negyede megbánta, hogy ott dolgozik.","shortLead":"A Szilícium-völgyi techóriások alkalmazottainak negyede megbánta, hogy ott dolgozik.","id":"20181107_Alommunkahely_Minden_negyedik_dolgozo_utalja_a_munkajat_az_Amazonnal_es_a_Facebooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc9aa62-2f3a-4832-b993-930a137d998e","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Alommunkahely_Minden_negyedik_dolgozo_utalja_a_munkajat_az_Amazonnal_es_a_Facebooknal","timestamp":"2018. november. 07. 11:10","title":"Álommunkahely? Minden negyedik dolgozó utálja a munkáját az Amazonnál és a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvesztette a fejét az amerikai elnök, amikor a CNN riportere egy korábbi kijelentésével próbálta szembesíteni.","shortLead":"Elvesztette a fejét az amerikai elnök, amikor a CNN riportere egy korábbi kijelentésével próbálta szembesíteni.","id":"20181107_donald_trump_amerikai_elnok_felidos_valasztas_cnn_ujsagiro_fake_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2aefed-add6-4aab-982e-0c21ddb94e54","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_donald_trump_amerikai_elnok_felidos_valasztas_cnn_ujsagiro_fake_news","timestamp":"2018. november. 07. 21:59","title":"Trumpnál elszakadt a cérna: „Maga egy faragatlan, borzasztó ember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f648e-8426-48d0-84a5-5542d1097f60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai chipgyártó Qualcomm nemcsak a csúcskategóriás, hanem a középkategóriás eszközök sorsát is a szívén viseli. Erre utal, hogy a legújabb hírek szerint ez utóbbi szegmensbe érkezhet két új lapkakészlet.","shortLead":"Az amerikai chipgyártó Qualcomm nemcsak a csúcskategóriás, hanem a középkategóriás eszközök sorsát is a szívén viseli...","id":"20181107_qualcomm_snapdragon_6150_7150_kozepkategorias_lapkakeszletek_11nm_gyartastechnologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f648e-8426-48d0-84a5-5542d1097f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7810b620-9643-45d0-8562-f7c828e6712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_qualcomm_snapdragon_6150_7150_kozepkategorias_lapkakeszletek_11nm_gyartastechnologia","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Jó hír ez sokaknak: az olcsóbb telefonokba is erősebb chipeket tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e7b870-e94c-48ad-b34c-6ebd60e699a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 25 éves énekesnő decemberben veheti át az elismerést. ","shortLead":"A 25 éves énekesnő decemberben veheti át az elismerést. ","id":"20181107_Ariana_Grande_Ev_noje_Billboard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e7b870-e94c-48ad-b34c-6ebd60e699a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d319b15d-d709-4594-bcce-48e3b022bcce","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Ariana_Grande_Ev_noje_Billboard","timestamp":"2018. november. 07. 16:14","title":"Ariana Grande lett az év nője a Billboardnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]