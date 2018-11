Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","shortLead":"Kitty O'Neil kaszkadőre volt a Wonder Womant alakító Lynda Carternek a hetvenes években. ","id":"20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b059674-758c-484a-be4e-f5716577a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9feede-2313-44eb-b77b-c79923630f48","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_az_igazi_Wonder_Woman","timestamp":"2018. november. 08. 10:21","title":"Meghalt az igazi Wonder Woman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgálata szerint, de a partfalból szennyező anyagok szivárgását észlelték.","shortLead":"Nem mutatható ki a Duna vizében szennyezettség a volt óbudai gázgyárnál az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság...","id":"20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aae8db5-6f98-4295-93e8-988cc64583ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863e1f8-1ba6-4fce-9b16-4908661c8743","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_katasztrofavedelem_obudai_gazgyar_szennyezes_duna","timestamp":"2018. november. 06. 17:29","title":"Nyugtat a katasztrófavédelem a gázgyári szennyezéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","shortLead":"Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés.","id":"20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7550eb46-e385-4a5c-aec6-284b7a9fe8ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Haromszoros_fizetesert_varjak_a_magyarokat_az_osztrak_Mekiben","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Félmilliós fizetésért várják a magyarokat az osztrák Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében az ősrobbanás által képződött anyagokból áll.","shortLead":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében...","id":"20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15979013-34c5-44bb-9f37-aedb61ba6e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","timestamp":"2018. november. 06. 20:03","title":"Jelentős felfedezés: találtak egy 13,5 milliárd éves csillagot, ez lehet az univerzum egyik legrégebbi emléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","shortLead":"A férfi percekig halott volt, de a kardiológus főorvosnak sikerült újraélesztenie.","id":"20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a56574-ad15-4f71-89c5-f87ba2a1fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60595aa-5be9-420a-b4dc-47369ceb6c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Egy_etteremben_erte_aramutes_a_szerelot_de_szerencsejere_egy_orvos_eppen_ott_ebedelt","timestamp":"2018. november. 06. 19:56","title":"Egy étteremben érte áramütés a szerelőt, de szerencséjére egy orvos éppen ott ebédelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és Orbán Viktorhoz is.","shortLead":"A Mezort Zrt.-t egy Vörös József nevű ügyvéd vette meg, aki több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és...","id":"20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e310aa4c-66e0-4e43-a847-5f89fc46cca2","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Meszaros_cegei_elkezdtek_bekebelezni_az_egykori_Simicskabirodalmat","timestamp":"2018. november. 08. 07:41","title":"Mészáros cégei elkezdték bekebelezni az egykori Simicska-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet munkaerő-utánpótlásban, a létszámhiány mellett a legnagyobb gondot az jelenti, hogy az újonnan munkába állók nem rendelkeznek megfelelő szaktudással, szakirányú képzettséggel.","shortLead":"Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége szerint a területükön lévő szakmákban az országos...","id":"20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c351df9f-3fe7-467f-82b4-35e3033c5d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dd4984-21b7-4e7f-86ca-4f8b4a66f24a","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_tetofedo_acs_munkaerohiany_kepzettseg","timestamp":"2018. november. 08. 06:08","title":"Ha minden így marad, lassan eltűnnek a tetőfedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]