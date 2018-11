Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat összegyűjtő válogatásában: a 2005-ben bezárt Kelenföldi Hőerőműbe tekinthetünk be. Az elhagyatott irányítóterem és a még mindig érintetlen art deco mennyezeti üvegtető éles kontrasztja megkapó látványt nyújt. A képet Roman Robroek, holland fotóművész készítette, és az Interior (beltér) kategóriában jelölték győzelemre esélyesnek. ","shortLead":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat...","id":"20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b17bb-1134-4f83-9168-29313ed0d993","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","timestamp":"2018. november. 06. 12:00","title":"Az elhagyatott Kelenföldi Hőerőmű, ahogy még sohasem látta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","shortLead":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","id":"20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baed2d4-a9a7-4de4-9288-a20a1683ecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","timestamp":"2018. november. 07. 09:41","title":"Csótányt etettek és vizeletet itattak az alkalmazottakkal egy kínai cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel, a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) 30 mandátumot szerezve. De kié lett a maradék öt hely, és miért aggódhat a győztes?\r

","shortLead":"A november 4-i választást a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) listája, a Magyar Összefogás nyerte óriási fölénnyel...","id":"20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bedea-04f8-4ca3-8bcd-e9dfc2fd6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e395f-6571-4018-9e9a-c1bd54f2bdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Vajdasag_vmsz_mnt_mm","timestamp":"2018. november. 06. 17:22","title":"Mintha csak lemásolta volna a Fideszt a vajdasági szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","shortLead":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","id":"20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda2a08e-cf74-4586-852d-1bfb483f120e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 06. 19:16","title":"Villamoson verekedő fiatal férfit keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","shortLead":"Folytatódott a kiskereskedelem növekedése.","id":"20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bad569-f2c4-40f6-b863-90eabcb5ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Meg_tobbet_vasaroltak_a_magyarok","timestamp":"2018. november. 07. 09:06","title":"Még többet vásároltak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek szavazni.","shortLead":"Az amerikai félidős választásokon egy sor olyan kezdeményezés működött, amely azt célozta, hogy minél többen elmenjenek...","id":"20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3812b7df-7674-4fc7-82c6-d4c5b41b152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a961470-1597-4dfa-a8b4-018c66dac2ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Amerika_meg_az_Uber_is_beszallt_a_valasztasi_mozgositasba","timestamp":"2018. november. 07. 05:58","title":"Amerika: még az Uber is beszállt a választási mozgósításba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes közismerten hatalmas Spice Girls-rajongó. Irtó aranyos képet osztott meg gyerekkorából. ","shortLead":"Az énekes közismerten hatalmas Spice Girls-rajongó. Irtó aranyos képet osztott meg gyerekkorából. ","id":"20181106_A_kis_pizsamas_Adelenal_senki_nem_orul_jobban_az_ujra_osszeallt_Spice_Girlsnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e2882c-481c-41b4-b017-c425d490adfc","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_A_kis_pizsamas_Adelenal_senki_nem_orul_jobban_az_ujra_osszeallt_Spice_Girlsnek","timestamp":"2018. november. 06. 10:37","title":"A kis pizsamás Adele-nál senki nem örül jobban az újra összeállt Spice Girlsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]