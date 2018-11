Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","shortLead":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","id":"20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2d58f-8301-47cd-b02d-63128e6833a1","keywords":null,"link":"/idojaras/20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","timestamp":"2018. november. 09. 05:42","title":"Ne tévessze meg a hideg hajnal, pulóveres idő lesz délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 8-án egy butik sörfesztivállal indult a borfesztivál. Erre már önmagában felkaphatjuk a fejünket, de az idén 100 éves Gellért Hotel ennél sokkal többet kínál, ráadásul korlátlan italfogyasztással és Michelin-csillagos fogásokkal is.","shortLead":"November 8-án egy butik sörfesztivállal indult a borfesztivál. Erre már önmagában felkaphatjuk a fejünket, de az idén...","id":"20181110_Korlatlan_italfogyasztassal_Michelincsillagos_fogasok__Marton_nap_a_Gellertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff9cf2-4086-4c16-95e7-0510f39fc2d4","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Korlatlan_italfogyasztassal_Michelincsillagos_fogasok__Marton_nap_a_Gellertben","timestamp":"2018. november. 10. 10:49","title":"Korlátlan italfogyasztással, Michelin-csillagos fogások – Márton-nap a Gellértben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly hagyományokkal. Tudták, hogy egy ideje már egy fiatal magyar dizájneren múlik az, hogy hogyan néznek ki ennek az ikonnak a frissebb modelljei?","shortLead":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly...","id":"20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef05fdd-0fc4-4681-8f2b-91ef89192344","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","timestamp":"2018. november. 10. 07:00","title":"Miért van kipufogó egy elektromos Porschén? – Interjú Varga Péterrel, a Porsche vezető dizájnerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f87c717-6080-46d7-8043-f0cce3b76ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2018. november. 09. 12:37","title":"Előrehozott ünnep: megnyitott az adventi vásár a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti képviselők azt követelték, mondjon le tanácsadói posztjáról, mert korábban antiszemita kijelentéseket tett Magyarországgal és Soros Györggyel kapcsolatban. Scruton szerint ő nem antiszemita. A vádak érdekessége, hogy az utóbbi hetekben éppen arról szóltak a hírek, hogy mennyi antiszemita politikus tagja a Munkáspártnak. ","shortLead":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti...","id":"20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0807fbf-47b6-4428-95f6-57c641571e53","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","timestamp":"2018. november. 09. 13:39","title":"Itt az újabb brit antiszemitizmus vita, most Sorosról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc30e395-0bdf-43e1-9b38-605a9ef2e600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Zsenialis_Mezga_Gezaremakeet_alkottak_szegedi_kollegistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc30e395-0bdf-43e1-9b38-605a9ef2e600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390e39c6-7b6c-4a7c-bc9b-24a82c34c7d9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zsenialis_Mezga_Gezaremakeet_alkottak_szegedi_kollegistak","timestamp":"2018. november. 09. 07:35","title":"Zseniális Mézga Géza-remake-et alkottak szegedi kollégisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","shortLead":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","id":"20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f8f17a-5f38-49fc-98cd-687515f3e592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","timestamp":"2018. november. 08. 17:24","title":"Újra lesz Budapest–Berlin éjszakai vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]