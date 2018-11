Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","shortLead":"A Vöröskereszt szerint mára veszélyesebb a helyzet, mint volt.","id":"20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3263912-37ea-44b0-8c49-2ef2e37776ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Nem_valt_be_a_kormany_szamitasa_nem_a_szallokra_mentek_a_hajlektalanok","timestamp":"2018. november. 10. 08:30","title":"Nem vált be a kormány számítása, nem a szállókra mentek a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","shortLead":"Fizetős a parkolás, de a tömegközlekedésben is hétköznapnak számít ez a szombat.","id":"20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908bf9-749b-4079-9795-b0018ed78212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Ha_azt_hitte_hogy_a_parkolooroknel_hetvege_van_teved","timestamp":"2018. november. 10. 09:20","title":"Ha azt hitte, hogy a parkolóőröknél hétvége van, téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837a98a-c3d4-43d4-bb9d-b84e71de87e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várost evakuálják, és a színész nem tudja elérni az apját, Martin Sheent.","shortLead":"A várost evakuálják, és a színész nem tudja elérni az apját, Martin Sheent.","id":"20181110_Charlie_Sheen_ketsegbeesetten_keresi_a_szuleit_a_malibui_erdotuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6837a98a-c3d4-43d4-bb9d-b84e71de87e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb3e31-ee45-4a98-b041-e710b26e6d85","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Charlie_Sheen_ketsegbeesetten_keresi_a_szuleit_a_malibui_erdotuzben","timestamp":"2018. november. 10. 09:27","title":"Charlie Sheen kétségbeesetten keresi a szüleit a malibui erdőtűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évek óta tudták, hogy Victoria nem lenne benne egy új turnéban, de ennek ellenére jóban vannak. ","shortLead":"Évek óta tudták, hogy Victoria nem lenne benne egy új turnéban, de ennek ellenére jóban vannak. ","id":"20181109_Kibeszeltek_Victoria_tavolmaradasat_a_Spice_Girlstagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79fecb-8716-455b-8a17-35e9b66123d8","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kibeszeltek_Victoria_tavolmaradasat_a_Spice_Girlstagok","timestamp":"2018. november. 09. 17:31","title":"Kibeszélték Victoria távolmaradását a Spice Girls-tagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa47bdb1-ee52-4ba9-b532-ab023b871188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_A_muveszet_csodaja_DrMariasnal_Trump_a_Gyongyhaju_lanyt_enekli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa47bdb1-ee52-4ba9-b532-ab023b871188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e40890-1c2e-4b51-9459-adc2dd9cbdcd","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_muveszet_csodaja_DrMariasnal_Trump_a_Gyongyhaju_lanyt_enekli","timestamp":"2018. november. 09. 15:22","title":"A művészet csodája: Trump a Gyöngyhajú lányt énekli DrMáriásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti képviselők azt követelték, mondjon le tanácsadói posztjáról, mert korábban antiszemita kijelentéseket tett Magyarországgal és Soros Györggyel kapcsolatban. Scruton szerint ő nem antiszemita. A vádak érdekessége, hogy az utóbbi hetekben éppen arról szóltak a hírek, hogy mennyi antiszemita politikus tagja a Munkáspártnak. ","shortLead":"A brit kormány védelmébe vette az ismert konzervatív filozófust, Roger Scrutont, miután az ellenzéki munkáspárti...","id":"20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0807fbf-47b6-4428-95f6-57c641571e53","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Itt_az_ujabb_brit_antiszemitizmus_vita_most_Sorosrol_is","timestamp":"2018. november. 09. 13:39","title":"Itt az újabb brit antiszemitizmus vita, most Sorosról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai betekintsenek a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány tao-papírjaiba.","shortLead":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai...","id":"20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74aa940-f0e6-48a3-b685-40b4f5afad01","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","timestamp":"2018. november. 09. 14:59","title":"Feljelenti Kásler Miklóst a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]