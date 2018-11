Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","shortLead":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","id":"20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46cb2bb-cdf3-4475-acc4-5831e7b1ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","timestamp":"2018. november. 09. 21:31","title":"Malibut is evakuálják a Kaliforniában tomboló tűzvész miatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","shortLead":"Nem tudni távozásuk okát, de egyikük helyére már találtak is valakit.","id":"20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8a088-e1dd-4a27-a574-ace90038ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c56aa3-06b7-48c8-bf48-6a3f2ab0ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Nepszava_Nagy_Aniko_utan_ket_helyettes_allamtitkar_is_tavozik_az_egeszsegugyi_allamtitkarsagrol","timestamp":"2018. november. 09. 18:10","title":"Népszava: Két helyettes államtitkár is távozik az Emmitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79095ca-8938-4448-97f1-748fb1e07d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ebe0ce-7820-42d5-8042-e5dbd5ff6acf","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Itt_a_valodi_Tom_es_Jerry_a_patkany_kergeti_a_macskat_video","timestamp":"2018. november. 10. 15:43","title":"Itt a valódi Tom és Jerry: a patkány megmutatta a macskának, ki az úr valójában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása nagy részét – mondta ki az Alkotmánybíróság. Most ennek vége lehet.","shortLead":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása...","id":"20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc816b97-f3b3-40ae-9ea8-00615368a077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2018. november. 09. 11:34","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság: jogellenesen vette el a kormány a rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi Kecske utca egy szakasza. Szerdán a Fővárosi Közgyűlés további új utcanevekről dönthet. Ezekből válogattunk.","shortLead":"Makovecz Imre Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének nevét veheti fel a III. kerületi...","id":"20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9df52470-2208-4156-a0f1-442e06cd49a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade8d871-1765-4fc7-90c0-c376059bc7c5","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Makovecz_Imrerol_neveznenek_el_egy_utcat_a_III_keruletben","timestamp":"2018. november. 10. 10:41","title":"Makovecz Imréről neveznének el egy utcát a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. És ott meglepő neveket találni.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű...","id":"20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db23528-a939-4c4a-945d-a8144abff6ad","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Esterhazy_Ady_a_tetelek_kozott_Az_erettsegi_osszeallitoi_nem_hallottak_a_kulturharcrol","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Esterházy és Ady a tételek között? Az érettségi összeállítói nem hallottak a kultúrharcról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója, a szegényeket segítő Szent-Ferenc szellemében támogatja a rászorulókat.","shortLead":"A 74 milliárdos városában megszavazták a 7500 hajléktalant lakáshoz segítő adót. San Francisco, a névadója...","id":"20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f07e9fb-8a7d-445a-9e3b-98afbb1eafef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a969ee-8267-4cbd-bb78-51a5181132c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Helyi_kulonadobol_lakast_a_hajlektalanoknak_Igen_ez_a_varos_megszavazta","timestamp":"2018. november. 09. 10:33","title":"Helyi különadóból lakást a hajléktalanoknak? Igen, ez a város megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]