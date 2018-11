Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","shortLead":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","id":"20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b682c3-647b-4a76-869f-420abb4954cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","timestamp":"2018. november. 11. 20:33","title":"Felavatták Budapesten az első világháború magyar hőseinek emlékművét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak is segíthetnek.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménnyel egyszerűen ugorhatunk egy YouTube-videó minket érdeklő részéhez. Ebben akár kulcsszavak...","id":"20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d70b6a6-48d9-4c4a-97bd-e5bf91556952","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_invideo_for_youtube_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. november. 12. 09:03","title":"Ez nagyon jó: ilyen egyszerűen ugorhat a YouTube-videókban a fontos részekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","shortLead":"A 266 milliárd nagy részét kifolyatták az alapítványok köré épült céghálóba, illetve ingatlanokat vásároltak belőle. ","id":"20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b502ed8f-a44d-448b-8a07-276e08e9abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Kiderult_mi_lett_a_jegybanki_alapitvanyok_266_milliardjaval","timestamp":"2018. november. 12. 09:01","title":"Kiderült, mi lett a jegybanki alapítványok 266 milliárdjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e128b74-51ef-44dc-ac12-2b919a01286b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181111_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_destiny_2_letoltes_ingyen_mehnyakrak_mutet_kockazata_gps_bds_osszehajthato_telefon_royole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e128b74-51ef-44dc-ac12-2b919a01286b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061a7779-8823-4c8e-857c-0189ab2aeba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_facebook_messenger_elkuldott_uzenet_torlese_destiny_2_letoltes_ingyen_mehnyakrak_mutet_kockazata_gps_bds_osszehajthato_telefon_royole","timestamp":"2018. november. 11. 12:00","title":"Ez történt: 13 000 forintról 0 forintra akciózták le a ritkán leértékelt, népszerű játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt profi magyar fotóst kérdeztünk meg arról, mire kell figyelnünk.","shortLead":"A jó minőségű fotó elkészítéséhez nem elég, ha egy csúcsmobil van a kezünkben, az apró részletek is számítanak. Öt...","id":"20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1dbaec-aaf0-45e6-9b9d-319c18718984","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_mobilfotozas_tippek_fotozas_okostelefonnal_hogyan","timestamp":"2018. november. 12. 12:03","title":"Ön is fotózhat úgy a mobiljával, mint a profik: 5 tipp magyar fotósoktól, hogy tökéletes legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos érdekeinket sértette – ígéri az év elejétől hatályos új szabályozás azáltal, hogy nem kell fellebbeznünk egy közigazgatási határozat ellen, hanem közvetlenül a bíróságokhoz fordulhatunk. Az azonban nem változott, hogy továbbra is csak akkor kérjünk jogorvoslatot, ha alaposan meggyőződtünk az igazunkról. ","shortLead":"Ettől az évtől nagyobb eséllyel szerezhetünk gyógyírt, ha úgy érezzük, hogy egy állami döntés a jogainkat vagy a jogos...","id":"elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff05833-5ea5-463a-a052-18a95aa6ad68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e541-d8e7-4e66-b3c7-e43d0322d6b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181107_Mar_tagabb_korben_is_perelhetjuk_az_allam_bacsit","timestamp":"2018. november. 12. 12:24","title":"Tágabb körben perelhetjük az “állam bácsit”, de érdemes alaposan felkészülni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","shortLead":"Különösen Észak-Magyarországon kell óvatosnak lenni.","id":"20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a88a48-93a7-46fc-bf19-abcc4fb0498b","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Vegervenyesen_itt_az_osz_kod_es_onos_kod_miatt_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2018. november. 11. 12:09","title":"Végérvényesen itt az ősz: köd és ónos köd miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","shortLead":"Minden korábbi online eladási csúcsot megdöntött szinglik napi forgalmával az Alibaba nevű kínai internetes óriás. ","id":"20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9ba7-47c0-4064-8105-7f8730e2f14d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181111_Uj_csucsokat_dontott_az_Aliba_a_szinglik_napi_eladasokban","timestamp":"2018. november. 11. 14:37","title":"Új csúcsokat döntött az Alibaba a a szinglik napi eladásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]