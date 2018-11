Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó első számú drogbárójának ügyvédje. Szerinte a Sinaloa kartell második számú embere: Ismael \"El Mayo\" Zambada volt a pénzes postás a Köpcös és a két elnök között.","shortLead":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó...","id":"20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b201ec06-cc59-4b95-a7b5-b27a983f09a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","timestamp":"2018. november. 15. 11:06","title":"Emberi roncs lett a hajdani drogkirály, de azért két volt államfőbe még belemart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny","description":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","shortLead":"Például a felesége bolgár! És az majdnem macedón!","id":"20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a98a541-3d54-4e8c-a08f-ed03f56a5e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196743b5-3b96-44a0-9646-137f7ba649a2","keywords":null,"link":"/velemeny/20181116_A_Ripost_megtalalta_Gyurcsanyt_a_Gruevszkibotranyban","timestamp":"2018. november. 16. 08:09","title":"A Ripost megtalálta Gyurcsányt a Gruevszki-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is érdemes lenne beszélni.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter nem tekinti olyan csapatnak a képviselő-testületet és a polgármestert, akikkel bármiről is...","id":"20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2db5bb3-86a6-4498-a6cd-158b451e5beb","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Lazar_Egy_ideje_mar_nem_kovetem_Hodmezovasahely_politikai_vitait_mert_nem_utnek_meg_egy_szinvonalat","timestamp":"2018. november. 15. 14:14","title":"Lázár a teljes hódmezővásárhelyi városvezetésnek selyemzsinórt küldött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy, hogy a szomszédban már van egy sporthotel.","shortLead":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy...","id":"20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af95ae-3ab3-4b8e-aae0-15657b85df5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","timestamp":"2018. november. 16. 11:29","title":"Ciprusi cég húz fel egy óriási sporthotelt a budai hegyekben környezeti hatásvizsgálat nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","shortLead":"Egy jól megválasztott karácsonyi ajándék sorsfordító is lehet, üzeni a John Lewis.","id":"20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f8d920-7958-4c63-b69a-38903955f668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921ea3d-6f65-4fe4-914c-01a5d5798906","keywords":null,"link":"/elet/20181115_elton_john_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 15. 12:28","title":"Elton John a főszereplő a karácsonyi reklámban, amit mindenki várt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","shortLead":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","id":"20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591ef1d-97b5-49ad-b894-9fa5e79e700e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","timestamp":"2018. november. 15. 08:07","title":"Börtönben kellett volna lennie, helyette hamis iratokkal kocsikázott a városban egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt gyanúsítása ellen, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.","id":"20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8c1453-78b0-4a1a-8c43-58dcf9b9906f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Simonka_Gyorgyot","timestamp":"2018. november. 15. 15:39","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]