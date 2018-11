Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön minden lakossági feltöltőkártyás ügyfelének kiosztott egyszeri 4 GB adatforgalmi keretet, amelyet fél éven belül lehet elhasználni. Közel 1,7 millió ügyfél járt jól.","shortLead":"A Telekom csütörtökön minden lakossági feltöltőkártyás ügyfelének kiosztott egyszeri 4 GB adatforgalmi keretet, amelyet...","id":"20181116_magyar_telekom_feltoltokartya_moiblinternet_4_gb_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77247bd8-af4e-4d0f-86dd-b27f437fca2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_magyar_telekom_feltoltokartya_moiblinternet_4_gb_ingyen","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"A Telekom ügyfele? Lehet, hogy épp most kapott ingyen 4 GB mobilinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","shortLead":"Nehezíti az igazságtételt, hogy a mai elnök is polpotista volt.","id":"20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722ff7b3-982d-4236-ad63-f9b5c8865850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e813fc-d21c-4fae-a92c-67503022b559","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Nepirtasban_bunosek_a_voros_khmer_vezetok","timestamp":"2018. november. 16. 10:29","title":"Népirtásban bűnösek a vörös khmer vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak szerepelni. ","shortLead":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak...","id":"20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ec8cb-3eb6-4525-ae80-0f975e22873c","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2018. november. 15. 19:35","title":"Az N1TV-n induló közéleti vitaműsorban tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók tanulmányukban azt írták, ilyet még sosem láttak.","shortLead":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók...","id":"20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e69ead-2c04-48ac-832e-371818253b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","timestamp":"2018. november. 16. 09:03","title":"Sosem láttak még ilyet: 31 km-es krátert fedeztek fel, egy meteorit becsapódása okozta – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Személyes élményét megosztva üzent a jövő főpolgármester-jelöltjeinek Kunhalmi Ágnes. A szocialista képviselő nem először fogalmaz plasztikusan, ezúttal megtudtuk, hogy már másodszor jött vele szembe egy patkány Budapest utcáin.","shortLead":"Személyes élményét megosztva üzent a jövő főpolgármester-jelöltjeinek Kunhalmi Ágnes. A szocialista képviselő nem...","id":"20181115_Orditottam_majdnem_bolondnak_neztek__Kunhalmi_Agnes_elo_adasban_meselte_patkanykalandjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ccc965-a5fa-495a-9cc2-eae64cacfcba","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orditottam_majdnem_bolondnak_neztek__Kunhalmi_Agnes_elo_adasban_meselte_patkanykalandjat","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"„Ordítottam, majdnem bolondnak néztek” – Kunhalmi Ágnes élő adásban mesélte patkánykalandját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi tanára.","shortLead":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi...","id":"20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dda93d-a87f-4911-b9e9-4a6ffd9eeecd","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Mit olvasnának szívesen a mai gyerekek? Kortárs irodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában korrupció miatt kétéves börtönre ítélt Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő. Már csak azt nem tudni, hogyan érkezett a Budapesten politikai menedéket kérő politikus Magyarországra. Valószínűleg egy szerbiai magyar követségi autóval.

","shortLead":"Nem csak Albániából Montenegróig, hanem Montenegrótól Szerbiáig is egy magyar követségi autóban utazott a hazájában...","id":"20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dea591-c97a-418c-80eb-a10a3a7dc26f","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Montenegroban_is_a_magyar_kovetsegi_autoval_utazott_Gruevszki","timestamp":"2018. november. 16. 11:42","title":"Montenegróban is a magyar követségi autóval utazott Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő Andrej Babis, hanem a komplett felsőház is. A cseh sajtó kormányválságról ír. ","shortLead":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő...","id":"20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566a764a-9f34-4338-86e8-4aedba990ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","timestamp":"2018. november. 15. 15:31","title":"A Gólyafészek-botrány miatt tényleg inog a cseh kormányfő széke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]