Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd2e9a8-6f03-4449-9536-e50220f3d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45887e24-f36d-4aba-a7da-103079e456f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Magyarorszag_megnyitja_hatarait_a_menekultek_elott_Elkepeszto","timestamp":"2018. november. 15. 09:21","title":"\"Magyarország megnyitja határait a menekültek előtt. Elképesztő...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","shortLead":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","id":"20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b2089-757b-443b-b9a3-bce13e16c3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","timestamp":"2018. november. 14. 16:23","title":"Megvan, mikor kezdi a Spar a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről Burány Sándor, az MSZP képviselője osztott meg egy fotót, amely igen előnytelen szögben készült Lázárra nézve. ","shortLead":"Lázár János bábuk segítségével illusztrálta egy kispesti általános iskolában a dohányzás ártalmait. Az eseményről...","id":"20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb93522-a900-4fbb-bb52-2f7f6b016bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Mupeniszes_babuval_kampanyolt_Lazar_egy_kispesti_iskolaban_a_dohanyzas_ellen","timestamp":"2018. november. 15. 17:29","title":"Műpéniszes bábuval kampányolt Lázár egy kispesti iskolában a dohányzás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","shortLead":"Öt elfogatóparancs is érvényben volt ellene.","id":"20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9259fd5-de61-4e6c-9a1b-1affde10ed0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591ef1d-97b5-49ad-b894-9fa5e79e700e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Bortonben_kellett_volna_lennie_helyette_hamis_iratokkal_kocsikazott_a_varosban_egy_budapesti_ferfi","timestamp":"2018. november. 15. 08:07","title":"Börtönben kellett volna lennie, helyette hamis iratokkal kocsikázott a városban egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc3d404-2e7c-4315-9603-04ca9221758c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti vonal most kimaradt a támogatásból.","shortLead":"A felcsúti vonal most kimaradt a támogatásból.","id":"20181116_Erdei_kisvasutak_kapnak_milliokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc3d404-2e7c-4315-9603-04ca9221758c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a954542-b782-49bc-80f6-2ab6bd048481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Erdei_kisvasutak_kapnak_milliokat","timestamp":"2018. november. 16. 11:37","title":"Erdei kisvasutak kapnak milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","shortLead":"Bécsből hozzák Budapestre egy magángyűjtő kincseit.","id":"20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef86a3b4-2e4b-4d53-86e3-63b9c42e6c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9001929-eea9-49cc-8d99-0d598713f79e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Karnyujtasnyira_lesznek_Elvis_Presley_relikviai","timestamp":"2018. november. 15. 13:08","title":"Karnyújtásnyira lesznek Elvis Presley relikviái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","shortLead":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","id":"20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bfa05e-32e7-4e5e-bbc1-546e527af82e","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","timestamp":"2018. november. 15. 05:51","title":"Már 58 halottja van a kaliforniai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]