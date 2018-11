Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a7ae5a-23f3-4446-b2b2-1192ad1d56bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Babis cseh miniszterelnök a Gólyafészek szabadidőközpontot építtető korábbi cége ellen uniós támogatásokkal való visszaélés miatt nyomoz a rendőrség, a politikus mentelmi jogát is felfüggezstették.","shortLead":"Babis cseh miniszterelnök a Gólyafészek szabadidőközpontot építtető korábbi cége ellen uniós támogatásokkal való...","id":"20181116_Tobb_ezren_tuntettek_a_cseh_elnok_lemondasaert_Pragaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a7ae5a-23f3-4446-b2b2-1192ad1d56bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e695d47-f970-43a6-b962-935c37c68470","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Tobb_ezren_tuntettek_a_cseh_elnok_lemondasaert_Pragaban","timestamp":"2018. november. 16. 05:22","title":"Több ezren tüntettek a cseh miniszterelnök lemondásáért Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban egyelőre még nem merik elárulni. ","shortLead":"Ilyen összetett formát más technikával szinte lehetetlen előállítani, az új felni feltehetően igen borsos árát azonban...","id":"20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03bce392-e899-4f2e-8e1b-0f6f60d57b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a450adf-881b-4db1-ad1f-cc4720386035","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_itt_a_vilag_elso_3dnyomtatott_titan_felnije_es_elkepesztoen_mutat","timestamp":"2018. november. 15. 11:21","title":"Itt a világ első 3D-nyomtatott titánfelnije, és elképesztően mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de77044e-678e-4f76-84d1-d7d9472bde6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Münchenben a CEU egyik oktatója és a német Szabaddemokrata Párt képviselője mondott beszédet, majd a tömeg a magyar konzulátus elé vonult.","shortLead":"Münchenben a CEU egyik oktatója és a német Szabaddemokrata Párt képviselője mondott beszédet, majd a tömeg a magyar...","id":"20181116_Tobb_europai_orszagban_is_a_CEUert_tuntetett_a_Momentum__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de77044e-678e-4f76-84d1-d7d9472bde6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59db89b6-3d3b-43fc-9e89-6aa9c1a2377f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Tobb_europai_orszagban_is_a_CEUert_tuntetett_a_Momentum__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 22:07","title":"Több európai országban is a CEU-ért tüntetett a Momentum - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","shortLead":"Előbb Willi Orbán, aztán Szalai Ádám talált be.","id":"20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09452f0-3b76-43a9-96e8-f87228adf7e9","keywords":null,"link":"/sport/20181116_magyar_valogatott_gol_esztorszag_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 16. 05:45","title":"Ezekkel a gólokkal verte az észteket a magyar válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet.","shortLead":"Negyvennégy évvel ezelőtt ezen a napon sugárzott az emberiség az űrbe egy különös rádióüzenetet.","id":"20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c5176ea-0c4f-4511-8a3b-567ace7cc71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71557f8e-642f-4179-bec7-a8207bca9c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_arebico_uzenet_arecibo_uzenet_areciboi_uzenet_megfejtese_arecibo_message_m13","timestamp":"2018. november. 16. 07:02","title":"Mi ez a színes izé ma a Google főoldalán? És mi az az Arecibo üzenet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","shortLead":"Azzal, hogy felvetődött, hogy menedékjogot kaphat Gruevszki, tovább romolhat Magyarország és az Európai Unió kapcsolata.","id":"20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f2bf28-6802-4adf-8899-8e2e9f8ad6f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszkiugy_Orbant_megint_fejfajast_okoz_az_EUnak","timestamp":"2018. november. 16. 12:19","title":"Gruevszki-ügy: Orbán megint fejfájást okoz az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","shortLead":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","id":"20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e27562-04a3-4ea7-b2f7-7aae95062596","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","timestamp":"2018. november. 16. 14:41","title":"Hont: Pávatánc a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]