[{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt miniszterelnök egy magyar követségen adta be menedékkérelmét, ám azt mondja, a magyar hatóságoknak semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagyta Macedóniát. ","shortLead":"Gruevszki maga posztolta a Facebook-oldalán, hogy Budapesten van. Gulyás Gergely miniszter annyit árult el: a volt...","id":"20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e527597-c051-4547-b30a-af105a1f5da4","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Macedoniaban_vizsgaljak_kinek_a_segitsegevel_szokott_meg_a_volt_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 15. 16:04","title":"Macedóniában vizsgálják, kinek a segítségével szökött meg a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés a boldogsághoz és a felhasználók biztonságához.","shortLead":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés...","id":"20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bca7f6f-4c86-4b65-b0cc-7923880a10f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Összekapja magát a Google, feledtetnék az Android legnagyobb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek. Vélemény.","shortLead":"Ha egy folyamatosan kérdező, tényfeltáró parlamenti képviselőt elhallgattatnak, az ön alapvető jogai is sérülnek...","id":"20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ba59f-5062-4a42-bf79-7d2c2597f08e","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Seres_Mit_tudhat_Demeter_Marta","timestamp":"2018. november. 15. 14:11","title":"Seres: Mit tudhat Demeter Márta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozással összefüggő hőhullámok károsíthatják a rovarok spermáját, és csaknem teljesen terméketlenné tehetik őket – állítják a Kelet-angliai Egyetem kutatói. Azt mondják, a hatás egészen az emberig elér.","shortLead":"Az éghajlatváltozással összefüggő hőhullámok károsíthatják a rovarok spermáját, és csaknem teljesen terméketlenné...","id":"20181116_rovarok_szaporodasa_termeketlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92143b9-1087-465a-9251-78021209cc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869a6fd-e0e4-44ce-9cc4-953bc877713b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_rovarok_szaporodasa_termeketlenseg","timestamp":"2018. november. 16. 10:03","title":"\"Gyakorlatilag felmelegítjük a bolygót, ami megakadályoz bennünket a szaporodásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana szélessávú internetet a világ minden pontján. Az ötlet nemrég újabb mérföldkövet teljesített.","shortLead":"Több igen komoly és ígéretes projektje is van Elon Musknak, melyek egyike, hogy sok ezer műholddal biztosítana...","id":"20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072bed90-0069-4e17-80de-c1438662b88e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_elon_musk_spacex_starlink_halozat_muhold_szelessavu_vezetek_nelkuli_internet","timestamp":"2018. november. 16. 14:31","title":"Megvan az engedély, építheti a világot beborító, űrbéli nethálózatát a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország Nonprofit Kft., majd később az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem járult hozzá, hogy az esemény csatlakozzon a Családok Évéhez.","shortLead":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország...","id":"20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebada4-7d5d-45bf-b405-bba2fd507659","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","timestamp":"2018. november. 16. 14:09","title":"Hiába a Családok Éve, a minisztérium nem kér a melegek családtagjainak szóló rendezvényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]