Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli kongresszusán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti frakcióvezetője, a CSU alelnöke.

Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli kongresszusán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti frakcióvezetője, a CSU alelnöke. 2018. november. 17. 19:01 Manfred Weber nem lesz CSU elnök

Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban" az elnökválasztást, mert a győztesnek kijelölt indulók ellenfelei csak statiszták lehettek. A voksolás miatt tovább romlott a viszony a Nyugat és Moszkva között. Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban" az elnökválasztást, mert a győztesnek kijelölt indulók ellenfelei csak statiszták lehettek. A voksolás miatt tovább romlott a viszony a Nyugat és Moszkva között. 2018. november. 17. 16:30 Bábjáték Ukrajnában: régi idők politikája

A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá. De a zöldpárt szavazóinak is több mint harmada így látja.","shortLead":"Az MSZP és a DK szavazók többsége úgy látja, április 8-át követően jobbra tolódott az LMP. Az MSZP és a DK szavazók többsége úgy látja, április 8-át követően jobbra tolódott az LMP. De a zöldpárt szavazóinak is több mint harmada így látja. 2018. november. 19. 11:41 Közeledik az LMP a Fideszhez, vélik a baloldali szavazók

Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit a földdel tett egyenlővé a természeti katasztrófa. Aztán a nevére sem emlékezett. Ellátogatott az erdőtüzek perzselte Kalifornia államba az amerikai elnök, meglátogatta azt a városkát is, amit a földdel tett egyenlővé a természeti katasztrófa. Aztán a nevére sem emlékezett. 2018. november. 19. 13:32 Trumpnak nem sikerült megjegyeznie a tűzvészben megsemmisült város nevét

A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg. A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg. 2018. november. 18. 10:03 Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat

Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe a kihívásnak. Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe a kihívásnak. 2018. november. 19. 09:50 A finnek nagyon jól szórakoznak Donald Trumpon

Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is. Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is. 2018. november. 19. 09:44 Autoriter vezetőként beszélt Orbánról John Oliver