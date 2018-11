Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló párizsi belvárosi IKEA-áruház.","shortLead":"Nem a végzettség, hanem a személyiség a fontos – szakmai önéletrajz nélkül toboroz munkaerőt a hamarosan megnyíló...","id":"20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7f6c0-f39d-4d25-9fd9-210959330185","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_500_jelentkezo_100_allasra_a_Parizsban_nyilo_uj_IKEA_aruhazban","timestamp":"2018. november. 20. 10:13","title":"500 jelentkező 100 állásra a Párizsban nyíló új IKEA-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A történetet valós események ihlették.","shortLead":"A történetet valós események ihlették.","id":"20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49b6c26b-f42d-4ca7-a6a3-60220cd9a4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4bf572-cf0d-4c42-907e-6080fcdac656","keywords":null,"link":"/elet/20181120_A_racsok_mogott_elokrol_keszitett_dramai_kisfilmet_a_BvOP__video","timestamp":"2018. november. 20. 12:03","title":"A rácsok mögött élőkről készített drámai kisfilmet a BvOP – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","shortLead":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","id":"20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d538d9-c208-42ec-aa60-dbd516486ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","timestamp":"2018. november. 19. 08:44","title":"Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","shortLead":"Vas és Zala megyében okozhat nagyobb gondot a hó. ","id":"20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602fd556-ad37-4281-9ca6-408e2e708f06","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Es_akkor_kezdodik_a_tel_ket_megyere_is_a_havazas_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2018. november. 19. 19:20","title":"És akkor kezdődik a tél: két megyére is a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai Ügyészségről.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy a közmédia legalább egyszer hajlandó legyen beszélni az Európai...","id":"20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c2b95-7c53-4232-ac27-b4784d71ffd4","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_MTVA_szekhaza_ele_szervez_tuntetest_Hadhazy_Akos","timestamp":"2018. november. 20. 10:08","title":"Az MTVA székháza elé szervez tüntetést Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket sorakoztatja az Apple. ","shortLead":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket...","id":"20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5b8d9-bb9d-4774-83f4-024d0dc3373a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","timestamp":"2018. november. 20. 08:33","title":"Öt érve is van az Apple-nek arra, miért kell inkább új iPad Prót venni számítógép helyett – egyetért velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","shortLead":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","id":"20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d5219-2965-4fb3-9ac7-1ed49a0fd2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 20:09","title":"Megszigorítják a menekültekre vonatkozó szabályokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]