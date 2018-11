Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam gyakorlatilag nyíltan tör egyeduralomra a közműszolgáltatások, pl. a gáz, az ivóvíz vagy a szemétszállítás piacán, de az árampiacon nem működött a szokásos kivéreztetéses módszer – a rezsicsükkentés ellenére a cégek talpon maradtak, mert csökkent a világpiaci ár. Most meghökkentő módon próbálják elszipkázni az ügyfeleket az E.ON-tól Azénpénzem.hu szerint.","shortLead":"Az állam gyakorlatilag nyíltan tör egyeduralomra a közműszolgáltatások, pl. a gáz, az ivóvíz vagy a szemétszállítás...","id":"20181119_Penzzel_es_vizforraloval_csabitana_magahoz_az_allami_aramszolgaltato_az_EON_ugyfeleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c66332-242e-4d9c-952d-25765b20e22d","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Penzzel_es_vizforraloval_csabitana_magahoz_az_allami_aramszolgaltato_az_EON_ugyfeleit","timestamp":"2018. november. 19. 14:25","title":"Pár ezer forinttal és vízforralóval csábítaná magához az állami áramszolgáltató az E.ON ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegénység ne legyen akadálya annak, hogy a gyerek bölcsődébe járjon. 70 millió eurós francia program indul a hátrányos helyzetű gyerekek számára.","shortLead":"A szegénység ne legyen akadálya annak, hogy a gyerek bölcsődébe járjon. 70 millió eurós francia program indul...","id":"20181119_Macronek_most_arra_adnak_penzt_hogy_a_szegeny_gyerekek_ne_maradjanak_le_a_gazdagoktol_a_bolcsodeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d93d64d-67d6-464c-82de-c49a57de100f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Macronek_most_arra_adnak_penzt_hogy_a_szegeny_gyerekek_ne_maradjanak_le_a_gazdagoktol_a_bolcsodeben","timestamp":"2018. november. 19. 06:07","title":"Macronék most arra adnak pénzt, hogy a szegény gyerekek ne maradjanak le a gazdagoktól a bölcsődében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","shortLead":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","id":"20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22ad08-d4dd-4845-bbb1-0b1893e1c761","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","timestamp":"2018. november. 19. 06:41","title":"Két betű és egy szám, de mit jelent ez a minden gumin ott lévő kis címke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú, hogy a bontási hulladékot nem úgy kezelték, ahogyan kellett volna.","shortLead":"A ZÁÉV végezte a Puskás-stadion és a kaposvári Csiky Gergely Színház bontását is, mindkét esetben felmerült a gyanú...","id":"20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aac09087-eda0-4159-ae18-bcf23eb53766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc72e452-7088-4216-b0b5-ffffc632650a","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Tobb_illegalis_szemetlerakasi_ugyben_is_erintett_ceg_ujithatja_fel_a_zalaegerszegi_uszodat","timestamp":"2018. november. 20. 09:00","title":"Több illegális szemétlerakási ügyben is érintett cég újíthatja fel a zalaegerszegi uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","shortLead":"Nagy ára volt a négy évig tartó háborúnak.","id":"20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d5af95-8011-400b-8bf7-680450aae743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a9fed-b91e-469c-a5a3-52fcb38bb570","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Ez_az_egyik_legerosebb_kep_az_elso_vilaghaborurol","timestamp":"2018. november. 20. 08:45","title":"Ez az egyik legerősebb kép az első világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezentúl csakis papírzacskókat használ a H&M a magyar üzleteiben.","shortLead":"Ezentúl csakis papírzacskókat használ a H&M a magyar üzleteiben.","id":"20181119_Most_arult_utoljara_a_HM_muanyag_zacskokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d68da5-b5e2-49c6-a7ae-7d20a0cd5b86","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Most_arult_utoljara_a_HM_muanyag_zacskokat","timestamp":"2018. november. 19. 17:20","title":"Most árult utoljára a H&M műanyag zacskókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország szerint még mindig több a kérdés, mint a válasz az ügyben. ","shortLead":"Németország szerint még mindig több a kérdés, mint a válasz az ügyben. ","id":"20181119_Hasogdzsiugy_Nemetorszag_belepesi_tilalmat_rendelt_el_18_szaudival_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd4b0bd-d545-463a-9cd5-b98f240713be","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Hasogdzsiugy_Nemetorszag_belepesi_tilalmat_rendelt_el_18_szaudival_szemben","timestamp":"2018. november. 19. 12:55","title":"Hasogdzsi-ügy: Németország belépési tilalmat rendelt el 18 szaúdival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat földgázvezeték fekete-tengeri szakasza. Szó lesz a kétoldalú viszonyt és a térségbeli helyzetet érintő kérdésekről, a többi között a szíriai válság rendezéséről is.","shortLead":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat...","id":"20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15bc6fa-f7d8-441e-b36a-696df942659a","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","timestamp":"2018. november. 19. 05:39","title":"Ma találkozik Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]