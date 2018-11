Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard. Az ingyenjáték lehetősége holnap, kedden indul, és érdemes minél előbb belevágni, mert csak jövő keddig él.","shortLead":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard...","id":"20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5aa64-b2fe-4271-8f22-6a56cbc5950c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","timestamp":"2018. november. 19. 20:03","title":"Jó lesz, ha siet: 14 000 forint helyett 0 forintért játszhat egy héten át az Owerwatch-csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","shortLead":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","id":"20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f466f3-91ca-4ee9-98dc-2475c9e0f4b6","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 21:41","title":"Trump átvette a Fehér Ház óriási karácsonyfáját, de mintha nem tetszene neki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2b1f8-477f-4b41-b5f3-6ad081fe3941","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:06","title":"Gyönyörű karácsonyfát állított Eger – hajnalban a szél ledöntötte (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130d695e-bd62-45cf-883b-1115aa12cf59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nemrég a Borsnak adott exkluzív interjút, amelyben őszintén beszélt arról, hogy a sztárság milyen erős személyiségrombolást végzett nála, de szerencsére még időben találkozott feleségével, aki jó útra térítette.","shortLead":"A színész nemrég a Borsnak adott exkluzív interjút, amelyben őszintén beszélt arról, hogy a sztárság milyen erős...","id":"20181119_Chuck_Norris_Budapest_fellepes_interju_vicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130d695e-bd62-45cf-883b-1115aa12cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836b2167-9ad3-4450-aa66-fbb36e0cb4bb","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Chuck_Norris_Budapest_fellepes_interju_vicc","timestamp":"2018. november. 19. 09:47","title":"Kiderült, hogy melyik Chuck Norris kedvenc Chuck Norris-vicce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított, hogy a stresszes munka akár komoly betegségeket is okozhat.","shortLead":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított...","id":"remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15652bdf-a4e8-4b79-933f-ba82092a4555","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","timestamp":"2018. november. 19. 07:32","title":"Állandó feszültség, ami már-már természetesnek hat: így ismerjük fel a krónikus stressz jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","shortLead":"Brazíliát 6-4-re verték a negyeddöntőben, Chile viszont kifogott rajtuk: 7-2-re kikaptak. ","id":"20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86839935-5da2-4312-a025-50b0e8e06367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5df8-ba4b-4481-85aa-09d3711892ad","keywords":null,"link":"/sport/20181119_bronzerem_foci_vilagbajnoksag_hajlektalan_valogatott","timestamp":"2018. november. 19. 12:12","title":"Bronzérmet nyert a focivébén a magyar hajléktalan-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","shortLead":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","id":"20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31db36f7-60c3-4bf0-a004-8d354c3071de","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","timestamp":"2018. november. 19. 11:35","title":"Bajban a Magvető Café is a kultúrtao eltörlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]