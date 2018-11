Gruevszki megírta: megkapta a politikai menedékjogot Magyarországon

"Ma a Magyar Köztársaság (sic!), az EU és a NATO tagországa pozitívan bírálta el politikai menedékjog iránt kérelmemet, amelyet a Macedón Köztársaságban fennálló politikai üldöztetés miatt nyújtottam be" – írta Nikola Gruevszki, akinek kiadatását mindenképpen kéri hazája.

A kétéves börtönbüntetése elől különös körülmények között Magyarországra utazó politikus úgy folytatta, azért folyamodott a menedékjogért, mert az új macedón kormány antidemokratikus lépésekkel és módszerekkel próbálja elvenni a szabadságát, az ország ügyészségét és igazságszolgáltatási rendszerét felhasználva.

A volt miniszterelnök szerint az ellene folytatott eljárás koncepciós és szabálytalan volt, amelynek részleteiről beszámolt a kérelmét elbíráló magyar hatóságoknak. Ahogy korábban, magyarországi tartózkodása bejelentésekor, most is leírta: több halálos fenyegetést kapott a Macedóniából való távozása előtti napokban.

Gruevszki szerint Macedóniában nincsenek meg a feltételei annak, hogy tisztességes tárgyalása legyen. Úgy véli, a kormány boszorkányüldözést folytat vele szemben, és a fenyegetésektől sem védené meg.

Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.

A macedón ex-kormányfő többször is úgy fogalmazott, hogy a bíróság és az ügyészség Macedóniában a politikai zsarolás eszköze lett. Azt is írja, hogy országában a kormány elnyomja és diszkriminálja politikai ellenfeleit, politikai okokból hajtanak végre letartóztatásokat, ezért is döntött úgy, hogy magasabb szintre emeli az ügyet, és tovább harcol országa érdekeiért.

"Nem megszöktem az igazságszolgáltatás elől, hanem a nemzetközi jog által szabályozott módszerekkel igyekszem feltárni az igazságot a magam és mindazok érdekében, akiket Macedóniában üldöznek" – magyarázta.

Úgy fogalmazott: Macedóniának nem szabad olyan országnak maradnia, ahol a kormány irányítja az igazságszolgáltatást, és ahol a politikai üldöztetés mindennapos. Macedóniának a NATO és az unió tagjává kell válnia, de nem szabad, hogy e cél érdekében a jelenlegi antidemokratikus vezetés a kritikusait elítéltethesse és börtönbe küldhesse, hogy akadály nélkül bűnözhessen: korruptan működhessen és kiárusíthassa az államot és a nemzeti érdekeket.