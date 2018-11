Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","shortLead":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","id":"20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5365e5f5-161a-4058-9da5-d342423a74b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 22. 05:51","title":"Spanyolország és Portugália támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","shortLead":"Az AvtoVAZ-nál idén jelentősen több motor készül, mint tavaly, és jövőre is növekedni fog a gyártókapacitás.","id":"20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f87de3ea-3ffb-4904-945c-a49b119f3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb8d32f-fde9-4c41-ab4e-b33c3aa1866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_lenduletben_az_oroszok_felporog_a_lada_motorok_gyartasa","timestamp":"2018. november. 21. 13:21","title":"Lendületben az oroszok: felpörög a Lada-motorok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén, amelyet december elején tartanak a lengyelországi Katowicében.","shortLead":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén...","id":"20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7cbdf7-70de-45d6-9670-02ab058efd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","timestamp":"2018. november. 22. 08:03","title":"Fontos beszédre készül David Attenborough, erre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fbfb8f-dd3c-41ee-a421-aec534f406bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fiúk és fiatal férfiak ellen követett el szexuális bűncselekményeket Norvégia történetének legtöbb áldozatot követelő szexuális bűnözője. Most emeltek vádat a 26 éves vádlott ellen.



","shortLead":"Fiúk és fiatal férfiak ellen követett el szexuális bűncselekményeket Norvégia történetének legtöbb áldozatot követelő...","id":"20181121_Tobb_mint_haromszaz_aldozata_volt_a_norveg_szexualis_bunozonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82fbfb8f-dd3c-41ee-a421-aec534f406bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289528-c067-4a7f-9bdb-b06853eacd07","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Tobb_mint_haromszaz_aldozata_volt_a_norveg_szexualis_bunozonek","timestamp":"2018. november. 21. 14:14","title":"Több mint háromszáz áldozata volt a norvég szexuális bűnözőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e93136b-85f7-41c8-a507-f46c45976351","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasok még időben kiszálltak, senki nem sérült meg.","shortLead":"Az utasok még időben kiszálltak, senki nem sérült meg.","id":"20181121_A_Dunaba_csuszott_egy_auto_Szentendrenel__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e93136b-85f7-41c8-a507-f46c45976351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c63dd5-a9cd-4d40-b167-660ab47e9eec","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_A_Dunaba_csuszott_egy_auto_Szentendrenel__fotok","timestamp":"2018. november. 21. 13:51","title":"A Dunába csúszott egy autó Szentendrénél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","shortLead":"Megerősítik és megmagasítják a már meglévő töltést.","id":"20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08184301-a215-4a7a-952f-afb0188d1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f6cea-9a1d-4c94-b4d0-7b59928508d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Elkezdtek_epiteni_a_gat_egy_reszet_a_Romaipart_punkosdfurdoi_szakaszan","timestamp":"2018. november. 23. 05:46","title":"Elkezdték építeni a gát egy részét a Római-part pünkösdfürdői szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]