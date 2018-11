Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai show-jára több mint 180 ezer látogatót várnak. Hazánkból ott lesz majd a DoBox, a GPS Tuner, a Grepton, az NNG és a Safeskin.","shortLead":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai...","id":"20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7c7f4-c12e-48ad-a9f8-603c7f3e5f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","timestamp":"2018. november. 22. 21:03","title":"Öt magyar vállalkozás állít ki januárban a CES-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","shortLead":"Valaki belepiszkált a Donald Trumpról szóló Wikipédia-szócikkbe, ami igen meglepő végeredményt hozott.","id":"20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf47ddf-88a9-46af-ad37-c9169ffdc1ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_donald_trump_siri_wikipedia_hiba_digitalis_asszisztens","timestamp":"2018. november. 23. 10:33","title":"Csak megkérdezték Siritől, hány éves Donald Trump, de ilyen válaszra nem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaad404-be0d-43dd-86aa-34f8bcc6b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","timestamp":"2018. november. 23. 20:40","title":"Ingyen vágták a hajléktalanok haját a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2d7847-52b1-40c0-9dd7-09cd902fea3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vonatból kiözönlő tömeg elsodorta a szülőket, akik így kiejtették az egyéves gyereküket a kezükből. ","shortLead":"A vonatból kiözönlő tömeg elsodorta a szülőket, akik így kiejtették az egyéves gyereküket a kezükből. ","id":"20181123_Egy_baba_a_vonat_ala_esett_Indiaban_csodaval_hataros_modon_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2d7847-52b1-40c0-9dd7-09cd902fea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc71a7-9532-4d99-8b68-467d1e43337d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Egy_baba_a_vonat_ala_esett_Indiaban_csodaval_hataros_modon_tulelte","timestamp":"2018. november. 23. 10:55","title":"Egy baba a vonat alá esett Indiában, csodával határos módon túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják, a többi programból is elérhetetlenné válhat. ","shortLead":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják...","id":"20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbd076-c9a6-42c1-8d17-8d6af40f552d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","timestamp":"2018. november. 23. 16:03","title":"Nem biztonságos az Ügyfélkapu oldala, lopásveszélyre figyelmeztetik a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72768fab-07ec-4604-a6d6-09c480440496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába építik milliárdokból a stadionokat, ha egyszer a fenntartásuk veszteséges.","shortLead":"Hiába építik milliárdokból a stadionokat, ha egyszer a fenntartásuk veszteséges.","id":"20181122_Tul_sok_stadion_epult__csak_ket_arena_uszta_meg_veszteseg_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72768fab-07ec-4604-a6d6-09c480440496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab104c05-dced-4270-b331-0fb600aee704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Tul_sok_stadion_epult__csak_ket_arena_uszta_meg_veszteseg_nelkul","timestamp":"2018. november. 22. 20:03","title":"„Túl sok stadion épült” – csak két aréna úszta meg veszteség nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","shortLead":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","id":"20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1602f9-c3c2-4c4f-87b1-7bd43c7d6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","timestamp":"2018. november. 23. 15:33","title":"Lengyelországban találták meg a dinók kortársát, olyan volt, mint egy elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]