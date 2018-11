Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás idején.\r

","shortLead":"Cecylia Maria Roszak egy kolostor alapításában is részt vett Vilniusban, ahol zsidókat rejtegetett a náci megszállás...","id":"20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6fb520-ec19-4c12-b1d4-f8aa11b674f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd6cfce-9fa0-495d-af02-b5c80169a409","keywords":null,"link":"/elet/20181122_110_evesen_elhunyt_a_vilag_legidosebb_apacaja","timestamp":"2018. november. 22. 21:45","title":"110 évesen elhunyt a világ legidősebb apácája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után bezár a Menház Színpad.","shortLead":"Három év után bezár a Menház Színpad.","id":"20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99275207-d3ef-482b-9ec2-29150199154c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e853363-bbc2-403a-802b-08f1c8aaf821","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_A_taotorveny_kinyirta_Gyor_egyik_szinhazat","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Kinyírta a taotörvény Győr egyik színházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a magyarországi boltok forgalma – derül ki a friss KSH-adatokból.","shortLead":"Nagyot nőtt a magyarországi boltok forgalma – derül ki a friss KSH-adatokból.","id":"20181123_Egyre_tobbet_vasarolunk_egy_honap_alatt_majdnem_1000_milliard_forintot_sikerult_elkolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d02d68-ec28-4cde-bf97-a9737b94ccf3","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Egyre_tobbet_vasarolunk_egy_honap_alatt_majdnem_1000_milliard_forintot_sikerult_elkolteni","timestamp":"2018. november. 23. 09:22","title":"Egyre többet vásárolunk, egy hónap alatt majdnem 1000 milliárd forintot sikerült elkölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták a füvet egy kereszteződésben.","shortLead":"A közterület-felügyeletnek kellett intézkednie a Budapest III. kerületében, mert az éjszaka kellős közepén nyírták...","id":"20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a26ba7-749d-486b-803c-b023572c5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf1f5ee-78bf-48f9-99fe-1e69028b071d","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Esoben_az_ejszaka_kellos_kozepen_kezdtek_fuvet_nyirni_Obudan","timestamp":"2018. november. 23. 12:39","title":"Esőben, az éjszaka kellős közepén kezdtek füvet nyírni Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","shortLead":"Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. ","id":"20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=040da187-b978-43a1-9acf-962c92a917a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b6c854-97b1-4f91-8239-207956a9cc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Iskolabuszhalozatot_fog_kiepiteni_a_kormany","timestamp":"2018. november. 23. 17:25","title":"Iskolabusz-hálózatot fog kiépíteni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják, a többi programból is elérhetetlenné válhat. ","shortLead":"Egyelőre csak a Google böngészője tiltotta le az állami Ügyfélkapu oldalát, de ha a mögöttes hibát nem javítják...","id":"20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbd076-c9a6-42c1-8d17-8d6af40f552d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_https_kapcsolat_http_titkositatlan_webcim_weboldal_google_chrome_ugyfelkapu_adatlopas_lopasveszely","timestamp":"2018. november. 23. 16:03","title":"Nem biztonságos az Ügyfélkapu oldala, lopásveszélyre figyelmeztetik a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","shortLead":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","id":"20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08103c-a575-4a77-bfd3-2fa5bda0f99c","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","timestamp":"2018. november. 23. 10:04","title":"Centiken múlt, hogy nem ütötték el a szabályosan közlekedő gyalogost Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9744b917-ef40-4603-8368-e775e3d6cadf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje kísérleteznek már az arcfelismeréses technológiával Kínában, tökéletesnek azonban még most sem mondható. Ezt egy friss, és nagyon kellemetlen eset is bizonyítja. ","shortLead":"Hosszú ideje kísérleteznek már az arcfelismeréses technológiával Kínában, tökéletesnek azonban még most sem mondható...","id":"20181122_arcfelismeres_sanghaj_dong_mingcsu_busz_reklam_okosszemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9744b917-ef40-4603-8368-e775e3d6cadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e167e7a-6e89-4e77-966a-b711f5881275","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_arcfelismeres_sanghaj_dong_mingcsu_busz_reklam_okosszemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 20:33","title":"Hatalmasat bakizott a kínai arcfelismerő: embernek hitt valamit, amit nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]