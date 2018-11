Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","shortLead":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","id":"20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4ec776-a767-4456-9790-f6905a2e4175","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","timestamp":"2018. november. 24. 21:05","title":"Megtámadtak egy párt a 4-es metrón, mert meglátták náluk a CEU-tüntetésre készített transzparenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","shortLead":"Tatán rendeletben tiltották be a tűzijátékok használatát. ","id":"20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3947b6-7c86-4f1b-9851-65c230731b4f","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Egy_magyar_varosban_mar_biztos_nem_lesz_petardazas_szilveszterkor","timestamp":"2018. november. 26. 09:01","title":"Egy magyar városban már biztos nem lesz petárdázás szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hős utcai szegregátum lakói folyamatos nyomás alatt élnek, az önkormányzatnál a humánum az utolsó szempont a telepfelszámolás során. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Hős utcai szegregátum lakói folyamatos nyomás alatt élnek, az önkormányzatnál a humánum az utolsó szempont...","id":"20181124_Fulke_Felepulhet_a_kerites_a_Hos_utcai_gettoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855f0c84-4b3e-4f5d-812b-cb1ad1e6e6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Fulke_Felepulhet_a_kerites_a_Hos_utcai_gettoban","timestamp":"2018. november. 24. 12:30","title":"Fülke: Felépülhet a kerítés a Hős utcai gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák állításukat","shortLead":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák...","id":"20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290deee9-146a-4e97-97ca-2d20ea990da6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 24. 19:16","title":"A Politico szerint a magyar hírszerzés is segített Gruevszkinek megszökni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok tartanak az Európai Parlament magyar mandátumairól döntő voksolástól, és Puzsér Róbert fővárosi ambíciói is rendesen bezavartak az önkormányzati választásokra való felkészülésbe. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nehéz megmondani, melyik 2019-es választást várja kevésbé a tavaszi vereségből még ki nem gyógyult ellenzék. A pártok...","id":"20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1658cf89-4853-4c6f-8e7c-31bd4d99641d","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Annyira_akarja_az_ellenzek_Budapestet_hogy_az_jol_johet_Puzsernak","timestamp":"2018. november. 25. 17:30","title":"Annyira akarja az ellenzék Budapestet, hogy az jól jöhet Puzsérnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","shortLead":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","id":"20181125_Osszevesztek_leszurta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16475a-4676-4bca-aeee-6efb3f9895a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Osszevesztek_leszurta","timestamp":"2018. november. 25. 08:09","title":"Összevesztek, leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]