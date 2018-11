Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot továbbra is ő vezetheti. ","shortLead":"Kovács Attila egyelőre marad az államigazgatásban a Népszava értesülése szerint: a Nemzeti Népegészségügyi Központot...","id":"20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a60b9f-fe2a-42b9-b425-844c5ba1a06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Ugy_hirlik_Kasler_felmentette_a_tisztifoorvost","timestamp":"2018. november. 21. 06:10","title":"Úgy hírlik, Kásler felmentette a tiszti főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","shortLead":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","id":"20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8836fec8-2790-4b76-9479-e802a56ad662","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","timestamp":"2018. november. 21. 08:12","title":"Őrizetben a volt macedón kémfőnök, nehogy megszökjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták a bevásárlókat. A bevásárlóközpont elnézést kért a látványért. ","shortLead":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták...","id":"20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1193d197-8907-4f78-b5d7-50c5202f3466","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Párzó jegesmedvékkel kívánt boldog karácsonyt egy brit bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","shortLead":"A 4-es főúton történt szerda hajnali balesetben egy ember, a személyautó utasa életét vesztette. ","id":"20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eafdd72-df32-4b2e-96c2-67d92b0fb1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Kigyulladt_teherautoba_rohant_egy_autos_Karcagnal_meghalt_az_utas","timestamp":"2018. november. 21. 05:30","title":"Kigyulladt teherautóba rohant egy autós Karcagnál, meghalt az utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Panulin Ildikó a Kossuth rádióban azt javasolta, hogy aki tudja, vegye át személyesen csomagját, és akkor nem kell órákat várnia a kézbesítőre.","shortLead":"Panulin Ildikó a Kossuth rádióban azt javasolta, hogy aki tudja, vegye át személyesen csomagját, és akkor nem kell...","id":"20181120_A_Posta_szovivoje_szerint_jobban_jarunk_ha_elmegyunk_a_csomagunkert_es_nem_varunk_a_Postara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e3b113-4a4a-468d-9a79-7678f146a5c3","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_A_Posta_szovivoje_szerint_jobban_jarunk_ha_elmegyunk_a_csomagunkert_es_nem_varunk_a_Postara","timestamp":"2018. november. 20. 10:37","title":"A Posta szóvivője szerint jobban járunk, ha elmegyünk a csomagunkért, és nem várunk a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]