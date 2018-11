Szeged lehetne a centruma annak a gazdasági térségnek, amelyen lázasan dolgozik a kormány. Már évek óta számolatlanul öntik a pénzt a vajdasági vállalkozásokba, a sportról nem is beszélve. Erről a tervről teoretikusan már sokszor szó esett konferenciákon, most Lázár János fejtette ki a promenad.hu portálnak, hogyan is tervezi ezt a kormány. Ehhez azonban csak új polgármesterek kellenek a centrum két városában, Szegeden és Hódmezővásárhelyen a mostani ellenzéki városvezetők helyett, de új fideszes képviselők is. Ráadásul, úgy tűnik, hogy Lázár már azt is tudja, hogy nem a VIP-parkoló ügy lesz Botka László szegedi polgármester bukásának okozója, hanem a SZEVIÉP-ügy, bár a bűntető eljárásban eddig a vád részéről fel sem merült a csődbűncselekmény politikai szála.

Lázár János felel azért a vasútfejlesztésért, ami nem pusztán a Szeged-Hódmezővásárhely közötti tram-train összeköttetést jelenti, hanem a vasút Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged-Szabadka és a Szabadka-Baja vonalat is, ami az alapja a dél-vidéki térség újragondolásának. A biztos a megvalósítás politika előfeltételének azt látja, hogy Szegedet elveszik Botkától, akit Lázár gyenge kezűnek tart, és akit a biztos szerint a baloldali politikai maffia irányít. Lázár úgy tűnik, hogy nagyon jól értesült, a portálnak ugyanis azt mondja, hogy a SZEVIÉP-ügyben újabb fordulat jöhet, amelyben a politikai szál is felmerülhet.

„Botka puhasága és tétovasága ahhoz vezetett, hogy szervezett bűnözői körök vették át Szeged irányítását. Erről szól a VIP-parkolási ügy kicsiben, a Szeviép-ügy nagyban. A Szeviép-ügynek rövidesen olyan szálai kerülhetnek napvilágra, amelyek bizonyítják, hogy Szeged sajnos a szervezett bűnözői körök kezében van.”

Lázár jól értesültsége azért is különös, mert a csődbűncselekmény miatt folyó büntetőperben éppen a múlt héten már a perbeszédeket tartották, még az ügyész sem utalt arra, hogy politikusok is érintettek lehetnek az ügyben. Tehát egyelőre az vád nem adta jelét annak, hogy a vádpontokban szereplő kölcsönügyeleteknek a vagyonkimentésen túl más célja is lehetett. Egyébként 20-án ítéletet is hirdet a Szegedi Járásbíróság.

Kétségkívül nagy rohamot indítottak Szegeden Botka ellen, a sajtót is bejárta az úgynevezett VIP parkoló-ügy, amelyben már első fokon a gyulai bíróság felfüggesztett börtönre ítélte az ingyenes parkoló bérletekre jogosultak listáját összeállító kabinetvezetőt, alpolgármestert, és a város főjegyzőjét. Itt arról van szó, hogy évtizedeken át megírták a kedvezményezettek listáját, ám egy törvényi változás után ennek szabályozására helyi rendeletet kellett volna alkotni, ezt a rendeletet alkották meg késve a szegedi városházán, így éveken valóban szabályozás nélkül adták ki a bérleteket.

A helyi ellenzék szórólapokat juttatott el minden szegedi postaládájába, ahol a városvezetőket, Botkával együtt, rabcsíkos ruhában fotó montázsolták. A korábbinál jóval keményebben támadják ebben a még szinte el sem kezdődött kampányban, így elég világosnak tűnik, hogy az eddigieknél is nagyobb erőket fog a Fidesz Botka elmozdítására összpontosítani. Ez tűnik ki a vásárhelyi portál Lázár interjújából is, bár a parkoló ügyet jelentéktelennek tartja a SZEVIÉP üggyel kapcsolatosan várható fordulatnál.

Azt Lázár még nem árulja el, hogy ki lesz Botka kihívója, csak annyit, hogy egy pártok fölött álló, köztiszteletben álló személyt kell találniuk. (Információink szerint már mérték Dux László, biokémikus professzort, aki 2010-ben már volt helyettes államtitkár Orbán Viktor kormányában, igaz, rövid ideig, a felsőoktatásért és a tudománypolitikáért felelt. Különös, de állítólag Spöttlét is megmérték a szegediek körében.)

Tehát Botka kihívójáról nem árult el semmit Lázár, a Márki-Zay Péter ellen, Hódmezővásárhelyen induló polgármesterjelöltről azt állította, hogy már kiválasztották, de még nem fedik fel a kilétét, mert szétszedné a sajtó. Az interjúban sok szó esik Hódmezővásárhelyről, arról, hogy Lázár szerint az új polgármester szította a háborút az egyébként rendkívül békés városban, de szerinte tarthatatlan a gyűlölködés, ezért egy egységet létrehozni képes, új polgármestert kell majd választania a városnak. Szeged és Hódmezővásárhely között szorosabb kapcsolatot kell teremteni a tram-train biztos szerint, valamint mindkét városban teljes megújulásra van szükség:

„A Fidesznek Szegeden és Hódmezővásárhelyen is új, polgári többséget kell szereznie és szerveznie, ehhez természetesen új képviselőjelöltekre is szükség lesz.”

Ezt Szegeden már eljátszották 2014-ben, ekkor, miután a szegedi Fidesz megválasztotta jelöltjeit, és már a nyilvánosság előtt is felvonultatták őket, hirtelen „föntről”mindenkit elzavartak, és a központi ízlés szerint megfelelőket indították el az önkormányzati választásokon, azóta van Botkának kétharmada Szegeden.

Egy biztos, ez a Lázár interjúból kitűnik, hogy végleg leszámolnának a szegedi szocialista polgármesterrel, nagy terveket szövögetnek egy erős dél-alföldi centrum megteremtésére, ahol nem is lenne meglepő, ha Lázárnak fontos szerep jutna.