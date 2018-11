Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","shortLead":"A meghirdetett tenderen a Porsche Hungária és a Volvo Hungária nyert.","id":"20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cfdfb-de09-4eba-a329-174f6a23b71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_uj_teherautokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Több mint egymilliárd forintért vásárol új teherautókat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","shortLead":"Nyugta se kell: aki ilyen asztalt vett, visszakapja a termék árát.","id":"20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4f9ad-d809-4cb5-a48e-87dfe7138098","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Kijott_a_sinbol_es_leesett_asztalt_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 27. 08:24","title":"\"Kijött a sínből és leesett\": asztalt hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek fogamzása idején, mint a nemdohányzó apák fiainak. ","shortLead":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek...","id":"20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca83b53-84c1-4b3a-b535-0ed7fcb289f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","timestamp":"2018. november. 27. 21:03","title":"Felfedeztek valami nagyon aggasztót a dohányzó apák és fiaiakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa9d996-084b-4b7d-82d1-bb462ac267dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium kiadta az Országos Hatósági Ellenőrzési Tervet.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium kiadta az Országos Hatósági Ellenőrzési Tervet.","id":"20181126_A_cukraszokra_a_pekekre_es_az_epitoipari_vallalkozokra_szallnak_ra_jovore_az_ellenorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aa9d996-084b-4b7d-82d1-bb462ac267dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8b4cac-0f04-47ae-ab4b-fb0a7b20afd6","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_cukraszokra_a_pekekre_es_az_epitoipari_vallalkozokra_szallnak_ra_jovore_az_ellenorok","timestamp":"2018. november. 26. 14:12","title":"A cukrászokra, a pékekre és az építőipari vállalkozókra szállnak rá jövőre az ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a hírek szerint utasítást adott a fideszes média átszervezésére, ami a Mérték és a Medián friss kutatása szerint logikusnak is tűnik: a Magyar Idők a hibahatárt figyelembe véve a negatív tartományban jár, a Ripost jelentéktelen maradt, a vidéki lapok pedig veszítenek erejükből. A magyar polgárok döntő többsége ennek ellenére úgy érzi, megvalósult a fideszes médiatúlsúly, és főleg a legfiatalabb generáció már hátat is fordított az egész közéletnek.","shortLead":"Orbán Viktor a hírek szerint utasítást adott a fideszes média átszervezésére, ami a Mérték és a Medián friss kutatása...","id":"20181127_Az_a_legnagyobb_bajunk_a_sajtoval_hogy_fideszes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ca7ea-fc87-44a5-8a5e-fcb3b5d72008","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_a_legnagyobb_bajunk_a_sajtoval_hogy_fideszes","timestamp":"2018. november. 27. 12:00","title":"Olyan a fideszes médiatúlsúly, mint a Facebook: megosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","shortLead":"Stephen Hillenburg halálát amiotrófiás laterálszklerózis, másnéven az ALS betegség okozta. 57 éves volt. ","id":"20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c5fcd-1e8c-4f32-befd-9ec0b62c3a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71733347-0563-4cda-95f3-724100fa7c8c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Meghalt_az_ember_aki_kitalalta_SpongyaBobot","timestamp":"2018. november. 27. 19:41","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta SpongyaBobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485d4341-0bc0-42ac-8dfc-d7e4b34eb491","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Itt az idő, hogy a Black Fridaykor tort ülő szerzési ösztönök után valamit adjunk azoknak, akik egész évben nélkülöznek.","shortLead":"Itt az idő, hogy a Black Fridaykor tort ülő szerzési ösztönök után valamit adjunk azoknak, akik egész évben nélkülöznek.","id":"20181127_Ma_van_AdakozoKedd_Black_Friday_utan_egy_kis_jotekonykodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485d4341-0bc0-42ac-8dfc-d7e4b34eb491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffc9bf7-419c-41bf-a53e-484bbb049342","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Ma_van_AdakozoKedd_Black_Friday_utan_egy_kis_jotekonykodas","timestamp":"2018. november. 27. 13:12","title":"Ma van AdakozóKedd: Black Friday után egy kis jótékonykodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban viszont nagyon közel került hozzá.","shortLead":"A palládium eddig is drága, ritka nemesfém volt, de az arany árával sokáig nem versenyezhetett. Az utóbbi napokban...","id":"20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ca6898-4cbd-4066-8c81-62a36db7c9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560355d-d35c-4387-816c-57e7c188b5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Az_aranynal_is_dragabb_lehet_ez_a_nemesfem_hala_az_autoiparnak","timestamp":"2018. november. 26. 11:58","title":"Az aranynál is drágább lehet ez a nemesfém, hála az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]