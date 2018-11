Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú miatt kirúgott két szerkesztővel szemben.","shortLead":"Jogerősen is pert veszített a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks Hungary Zrt. a meghekkelt Orbán-interjú...","id":"20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539dcaac-2197-4f23-a9ae-a53688ad1a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefdf656-abba-4e47-aa32-05e6de03df8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Meghekkelt_Orbaninterju_jogerosen_pert_vesztett_a_Mediaworks","timestamp":"2018. november. 27. 16:49","title":"Meghekkelt Orbán-interjú: jogerősen pert vesztett a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint Ho Csien-kuj eljárása, amely során sikerült úgy módosítania csecsemők génállományát, hogy ellenállóak legyenek például a HIV-vírussal szemben is, nem csak felelőtlen volt, a nemzetközi szabályozásoknak sem felelt meg. ","shortLead":"A szakemberek szerint Ho Csien-kuj eljárása, amely során sikerült úgy módosítania csecsemők génállományát...","id":"20181129_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_ikerpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfeeaf9-5b8b-4b86-ac3d-255d00c3f099","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_crispr_genszerkesztes_ho_csienkuj_genmodositas_ikerpar","timestamp":"2018. november. 29. 12:33","title":"Óriási a felháborodás a génszerkesztett ikerpár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","shortLead":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","id":"20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1358f6-d25e-44b6-9c2a-6704cb69a625","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Kósa a CEU-ügyről: az egyetem Budapesten fog maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","shortLead":"Az állat akkor támadhatott rájuk, amikor erdei házuk környékén sétáltak.","id":"20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb39a49-d778-4f24-a24c-42d5d870af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbec626-feaf-4161-bf42-79081c51c289","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Grizzly_medve_olhetett_meg_egy_anyat_es_gyermeket_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 28. 21:17","title":"Grizzly medve ölhetett meg egy anyát és gyermekét Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsított fideszes Simonka György. A politikus továbbra azt állítja, önhibáján kívül csöppent a kiterjedt bűnügybe. ","shortLead":"Facebook-bejegyzésben köszönte meg a támogatást választóinak a másfélmilliárdos bűnszervezetben elkövetett csalással...","id":"20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb4131a-1471-4e6d-93f2-bb90ec8ded50","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Simonka_Csak_elszenvedoje_vagyok_ennek_az_egesznek","timestamp":"2018. november. 27. 16:29","title":"Simonka: \"Csak elszenvedője vagyok ennek az egésznek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati összeröffenések is sokat segíthetnek, de az igazán profi helyeken a mindennapi irodai rutinok is ezt szolgálják. A megoldásokról a Prezinél érdeklődtünk.","shortLead":"Nem egyszerű csapatot építeni olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A vállalati...","id":"20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1093de-a74f-4964-a959-7bc76b520b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2b73aa-ed6b-4bc2-9cf4-8e53b74e1fab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181129_Hogyan_lehet_eredmenyesen_csapatot_epiteni_A_Prezinel_ezekre_fogadnak","timestamp":"2018. november. 29. 13:20","title":"Hogyan lehet eredményesen csapatot építeni? A Prezinél ezekre fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva. A jugoszláv háború miatt keresett, volt egy javaslata. Ott álltam a pályán, kezemben a telefonnal, mint egy disznó” – ez is szerepel a Guardian sportcikkében, amit Orbánról írtak. Díjat nyertek a szerzők.","shortLead":"„Edzettem, és valaki szólt, Bill Clinton hív. Mondtam, ne viccelj, edzésem van, hívjon vissza öt perc múlva...","id":"20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61666a33-d0a5-4c32-b55c-2f579d6cce6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_Orban_fociimadatarol_szolo_Guardianiras_lett_az_ev_sportcikke","timestamp":"2018. november. 27. 13:39","title":"Az Orbán fociimádatáról szóló Guardian-írás lett az év sportcikke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]