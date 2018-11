Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","shortLead":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","id":"20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94fc78-41f3-480d-8c76-ad9abb4d0e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","timestamp":"2018. november. 29. 07:28","title":"Most először rendőröket is elítéltek a Fülöp-szigeteki drogháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt elküldeni.","shortLead":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt...","id":"20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a4400-1e83-4830-97c4-af292c3c5182","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 29. 16:10","title":"Műszaki cikket ígérgető csalót keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány – jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, Budapesten.","shortLead":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők...","id":"20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd8c33-51b4-46d7-81dd-8dab3898a680","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","timestamp":"2018. november. 29. 10:52","title":"Hatalmasnak látszó egészségügyi béremelést jelentett be Kásler – de nem mindenki kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

","shortLead":"Nálunk nincs semmi, ezzel az üzenettel próbál látogatókat fogni a Finnország déli részén fekvő Padasjoki a maga 3 ezer...","id":"20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2359d9-2418-4413-8105-32c5713cb00d","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","timestamp":"2018. november. 28. 14:14","title":"Tapasztalja meg a semmit! Meghökkentő kampányvideóval csábítja a turistákat egy finn kisváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb8a3c-4bc5-43b4-b95e-72e2ed9b64a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy zenekari próbán ütötte meg az iskola egyik tanárnőjét, aki felháborodásában visszaütött. Az igazgató szerint viszont a tanárnő volt az, aki először rátámadt.","shortLead":"A férfi egy zenekari próbán ütötte meg az iskola egyik tanárnőjét, aki felháborodásában visszaütött. Az igazgató...","id":"20181129_Jogerosen_eliteltek_megis_a_helyen_maradhatott_a_kollegajat_felpofozo_dunakeszi_iskolaigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bb8a3c-4bc5-43b4-b95e-72e2ed9b64a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a910873-8da8-4ce2-b768-2dc1fd42fcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Jogerosen_eliteltek_megis_a_helyen_maradhatott_a_kollegajat_felpofozo_dunakeszi_iskolaigazgato","timestamp":"2018. november. 29. 14:42","title":"Jogerősen elítélték, mégis a helyén maradhatott a kollégáját felpofozó dunakeszi iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","shortLead":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","id":"20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f0757-2b38-4f81-bbe3-0b709f2d853e","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","timestamp":"2018. november. 28. 10:13","title":"Videón, ahogy Lezsák kitalálja, hogy hallgattathatná el az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján kiderült, mégsem tudják megtartani az eseményt.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján...","id":"20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d5571-f71b-402f-a582-41030a641099","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","timestamp":"2018. november. 29. 12:17","title":"Azért nem tarthatott fórumot Hadházy, mert nem tudták kitakarítani a termet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]