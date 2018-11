Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi megújításáért felel – írja a Portfolio. ","shortLead":"Ismert üzletemberekből álló tanácsadó testület segíti majd azt a belső projektszervezetet, ami az egyetem tartalmi...","id":"20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9549087f-3ed3-44ff-adc8-3edb78624470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdb30ac-ab3a-4e1f-a64d-f30410934bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Uj_fejezethez_erkezett_a_Corvinus_megujitasa","timestamp":"2018. november. 29. 07:43","title":"Új fejezethez érkezett a Corvinus megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","shortLead":"Lengyelországot és Szlovákiát is lepipáljuk.","id":"20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85958b33-408c-4c1e-b54f-ae9f7075c242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Magyarorszag_rekorder_az_adobeszedesben","timestamp":"2018. november. 28. 16:07","title":"Magyarország rekorder az adóbeszedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","shortLead":"Nyolcan vannak, közülük három igen jó állapotú.","id":"20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c3f2bd-bd95-4227-981b-8190a71f8ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38286319-1d56-419e-a799-e8ca658c1436","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ketezer_eves_mumiakat_talaltak_Dahsurban","timestamp":"2018. november. 28. 21:48","title":"Kétezer éves múmiákat találtak az egyiptomi Dahsúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével, Csehországban harmadával többet költenek egy ember egészségére, mint nálunk.","shortLead":"Az Eurostat számai mutatják, mennyire keveset költ a magyar állam az egészségügyre. Szlovákiában negyedével...","id":"20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeb146f-c6fb-45c1-94df-6dc4ffb3d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Alig_van_EUs_orszag_ahol_kevesebbet_koltenek_az_egeszsegugyre_mint_itt","timestamp":"2018. november. 29. 11:01","title":"Alig van EU-s ország, ahol kevesebbet költenek az egészségügyre, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján kiderült, mégsem tudják megtartani az eseményt.","shortLead":"Az Európai Ügyészségről tartottak volna fórumot Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Könyvtárban. De a rendezvény napján...","id":"20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d5571-f71b-402f-a582-41030a641099","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Azert_nem_tartathatott_forumot_Hadhazy_mert_nem_tudtak_kitakaritani_a_termet","timestamp":"2018. november. 29. 12:17","title":"Azért nem tarthatott fórumot Hadházy, mert nem tudták kitakarítani a termet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott keresője. Az alkalmazottak annyira nem szívlelik a fejlesztést, hogy több ország városában is tüntettek miatta.","shortLead":"Házon belül is egyre hangosabban tiltakoznak a Dragonfly projekt miatt, amely a Google Kínának épülő, cenzúrázott...","id":"20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd60aa5-1d9f-447a-bcb1-f2794d53d87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8dabff-d516-4e04-ac4c-498685a16efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_google_kereso_project_dragonfly_cenzurazott_kereso_kina_tuntetes","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Több országban is tüntettek a Google alkalmazottai a Kínának épülő, cenzúrázott kereső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz is köze van. ","shortLead":"A legnagyobb német bank központjánál pénzmosás gyanúja miatt tartott razziát a rendőrség. Az ügynek a Panama-iratokhoz...","id":"20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b647ef30-089c-4335-bae8-33779c194bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1354f-84ba-49c2-9611-8e36c789a7ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rendorok_leptek_el_a_Deutsche_Bank_irodait","timestamp":"2018. november. 29. 13:04","title":"170 rendőr lepte el Deutsche Bank irodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím félszigeten. ","shortLead":"Az őrizetbe vett 24 ukrán tengerész közül 12-t előzetes letartóztatásba helyezték az Oroszországhoz csatolt Krím...","id":"20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5c625-35b7-415e-8422-01eb3a2aa747","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hat_ev_bortont_kaphatnak_az_oroszok_altal_elfogott_ukran_tengereszek","timestamp":"2018. november. 27. 20:30","title":"Hat év börtönt kaphatnak az oroszok által elfogott ukrán tengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]