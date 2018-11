Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7 milliárdért vállalták.","shortLead":"Székesfehérváron építhet multifunkciós csarnokot az Orbán Viktort is reptető Garancsi István cége. A munkát 25,7...","id":"20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be67d78-d613-4023-9343-44f017eee29b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Zsiros_megbizas_landolt_az_Orbant_repteto_Garancsi_Istvan_cegenel","timestamp":"2018. november. 28. 10:37","title":"Megint zsíros megbízás landolt Garancsi István cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát lépésünk volt mostanában, amire jutott egy Amerika-ellenes is: a kormány nem egyezett meg a CEU-val. Ez már a végső szakítás a nyugati orientációval?","shortLead":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát...","id":"20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882a4ff-f732-4a52-a708-6a12137e154c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","timestamp":"2018. november. 28. 17:23","title":"Helló, Szása! Megszaporodtak az oroszbarát húzásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Csenge a vád szerint elvesztette az eszméletét, amikor a fiú ököllel megütötte, ezután dobta a vízaknába, ahol a lány megfulladt. ","shortLead":"K. Csenge a vád szerint elvesztette az eszméletét, amikor a fiú ököllel megütötte, ezután dobta a vízaknába, ahol...","id":"20181128_Vadat_emeltek_a_fiu_ellen_aki_tavaly_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8866d3ec-9060-4adf-a3a4-9e885478a2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Vadat_emeltek_a_fiu_ellen_aki_tavaly_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","timestamp":"2018. november. 28. 09:18","title":"Vádat emeltek a fiú ellen, aki tavaly vízaknába dobta az eszméletlen tinilányt Borsodnádasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","shortLead":"Túlóra helyett szabadnap – követelik.","id":"20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2b797-3009-48cb-b22c-783ff85002ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de181a41-e27e-491e-8665-1b0fb253938a","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_December_24e_munkaszuneti_nappa_tetelet_akarja_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 28. 12:11","title":"December 24-e munkaszüneti nappá tételét akarja az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül. Az online rész kapui hamarosan mindenki számára megnyílnak, de néhányan már most is játszhatnak vele.","shortLead":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül...","id":"20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493022-8123-402e-bb0d-4e740bdf1cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","timestamp":"2018. november. 27. 16:33","title":"Ez lesz az új, internetes GTA? Indul a Red Dead Online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti ünnepének, Szent András napjának a tiszteletére.\r

\r

","shortLead":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti...","id":"20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef64f36-985f-4a70-bd5d-66ea32d2e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 29. 09:15","title":"Ezért lesz kék-fehér a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újra nekifut az egyházügyi törvény módosításának a Fidesz, a kiskaput meghagyják – írja a HVG. ","shortLead":"Újra nekifut az egyházügyi törvény módosításának a Fidesz, a kiskaput meghagyják – írja a HVG. ","id":"20181129_Kemeny_feltetellel_tekintene_letezonek_Ivanyi_egyhazat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab3d33e-0007-4b88-bddc-72f0991297c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Kemeny_feltetellel_tekintene_letezonek_Ivanyi_egyhazat_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 29. 12:23","title":"Kemény feltétellel tekintené létezőnek Iványi egyházát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]