[{"available":true,"c_guid":"405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nálunk nincs semmi, ezzel az üzenettel próbál látogatókat fogni a Finnország déli részén fekvő Padasjoki a maga 3 ezer lakosával, szembeállítva a nyugati nagyvárosok, mint például Párizs vagy New York zsivaját, turisztikai kínálatát a finn csenddel, vendégszeretettel, természeti kincsekkel. ","shortLead":"Nálunk nincs semmi, ezzel az üzenettel próbál látogatókat fogni a Finnország déli részén fekvő Padasjoki a maga 3 ezer...","id":"20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2359d9-2418-4413-8105-32c5713cb00d","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Tapasztalja_meg_a_semmit_Meghokkento_kampanyvideoval_csabitja_a_turistakat_egy_finn_kisvaros","timestamp":"2018. november. 28. 14:14","title":"Tapasztalja meg a semmit! Meghökkentő kampányvideóval csábítja a turistákat egy finn kisváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú IoT hálózati funkció – közölte a T-Systems Magyarország. Ezen keresztül már nagy számban kommunikálhatnak például az otthoni okos mérőórák, a mezőgazdasági járművek és ipari berendezések, a közszféra ellenőrző-eszközei és akár egyes egészségügyi mérőműszerek is. ","shortLead":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú...","id":"20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d14de3b-07b7-424f-974f-00434825ea90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","timestamp":"2018. november. 27. 12:33","title":"Már 60%-os a Telekom új mobilhálózatának lefedettsége, ami hamarosan elég fontossá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221bfb10-bb44-4f9d-84e6-e82f109185e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei már decemberben előjönne az Infinity O kijelzővel szerelt mobiljával. A Samsung is készül ilyesmire, de kérdés, ki előz majd be kit.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei már decemberben előjönne az Infinity O kijelzővel szerelt mobiljával. A Samsung is készül...","id":"20181127_huawei_infinity_o_kijelzo_androidos_mobil_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=221bfb10-bb44-4f9d-84e6-e82f109185e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf9e2f-2aeb-44ed-9909-f9808707fd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_huawei_infinity_o_kijelzo_androidos_mobil_samsung","timestamp":"2018. november. 27. 11:03","title":"Közzétett egy képet a Huawei, főhet a Samsung feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól...","id":"20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044aa6e-c6bf-4e4f-a3a4-346cf1958ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","timestamp":"2018. november. 28. 14:27","title":"Hűtlen kezelés miatt ítélték el Gilvánfa Fidesz–KDNP-s polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","shortLead":"A szervezet szerint a nemrég megválasztott brazil elnök beígért intézkedései tovább ronthatnak a helyzeten.","id":"20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb41e3d-a837-4592-82ad-f7370fa2040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08d3386-19c9-456d-865e-a17935c41282","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Greenpeace_Egymillio_focipalyanyi_erdot_vagtak_ki_Braziliaban_tavaly","timestamp":"2018. november. 27. 12:48","title":"Greenpeace: Egymillió focipályányi erdőt vágtak ki Brazíliában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31854737-977a-4ca1-8204-66b9ba0d4c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Különösen nehéz helyzetben vannak a német autógyártók – állapítja meg az EY pénzügyi tanácsadó vállalat tanulmánya.","shortLead":"Különösen nehéz helyzetben vannak a német autógyártók – állapítja meg az EY pénzügyi tanácsadó vállalat tanulmánya.","id":"20181127_Globalis_valsag_elott_az_autoipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31854737-977a-4ca1-8204-66b9ba0d4c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49705826-ff2a-4223-801a-5dc2c50ee9eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Globalis_valsag_elott_az_autoipar","timestamp":"2018. november. 27. 14:15","title":"Globális válság előtt az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a CEU hallgatói is azt kérik Orbántól, hagyják békén az egyetemet. Ugyanis egymást biztatják, hogy írjanak levelet a kormányfőnek, hátha ezzel sikerül valamit elérniük a kormánynál.","shortLead":"Közben a CEU hallgatói is azt kérik Orbántól, hagyják békén az egyetemet. Ugyanis egymást biztatják, hogy írjanak...","id":"20181128_Mar_a_CEU_hallgatoi_is_azt_kerik_Orbantol_hagyjak_beken_az_egyetemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5700f559-64b4-4ad5-bf06-984d6ec77984","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Mar_a_CEU_hallgatoi_is_azt_kerik_Orbantol_hagyjak_beken_az_egyetemet","timestamp":"2018. november. 28. 08:28","title":"Közeledik a határidő: a CEU már nem keresi a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","shortLead":"A madarat áramütés érhette, ezért nem tudta használni egyik szárnyát. ","id":"20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2500cb1b-3287-43e7-8e1e-73c7969fefd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992043f-8820-4dfd-b8cd-7b94c7fddba7","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Serult_egereszolyvet_mentettek_a_Nebih_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Sérült egerészölyvet mentettek a Nébih munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]