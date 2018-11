Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia magazin legutóbbi estjének résztvevői. Ahol szó esett arról is, hogyan lehet nárcisztikussá nevelni a gyereket, és mi az, ami még a legidillibb bimbózó szerelem idején is gyanút kell, hogy keltsen.","shortLead":"Az érzelmi leválás, adott esetben a kapcsolat elvágása lehet a megoldás a nárcisztikus embertől való megszabadulásra –...","id":"20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa88d7f7-56a4-45d1-9a92-4288906ea3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac3f28f-603f-4dba-836b-44eb425cb6cc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181129_Amikor_csak_a_kapcsolat_teljes_megszakitasa_segit","timestamp":"2018. november. 29. 12:15","title":"Amikor csak a kapcsolat teljes megszakítása segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti ünnepének, Szent András napjának a tiszteletére.\r

\r

","shortLead":"A skót nemzeti lobogó színeit megjelenítve díszkivilágítást kap pénteken és szombaton a Lánchíd, Skócia nemzeti...","id":"20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38fd794c-ab6f-48a0-9b9c-6c53f064cdeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef64f36-985f-4a70-bd5d-66ea32d2e2f4","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Ezert_lesz_kekfeher_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 29. 09:15","title":"Ezért lesz kék-fehér a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","shortLead":"A kormányfő el is vitte egy körre a mozisztárt. ","id":"20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699beab-b8c9-4e6f-919c-a66d6872f6d6","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Kopok__irta_Orban_a_videohoz_amiben_Chuck_Norrisszal_izmozik","timestamp":"2018. november. 28. 08:02","title":"Kopók – írta Orbán a videóhoz, amiben Chuck Norris-szal izmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","shortLead":"Egy, a Huawei új Mate-sorozatához készült hátlap remekül kamatoztatja a telefon különleges kameraelrendezését. ","id":"20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dcbf7a1-fc51-4856-8d25-673d571cbdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa3346-ff2c-483b-ae35-3ed3a631f5b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_mate20_mate20pro_arnold_schwarzenegger_kommando_telefontok","timestamp":"2018. november. 28. 09:33","title":"Itt a tökéletes és egyben legviccesebb telefontok, amit valaha készítettek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","shortLead":"Az amerikai elnök nem akar négyszemközt tárgyalni Putyinnal, de a Kreml erről még nem kapott hivatalos értesítést.","id":"20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8c318f-535a-412b-89c2-e9c9254629a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Trump_az_oroszukran_konfliktus_miatt_lemondja_talalkozojat_Putyinnal","timestamp":"2018. november. 29. 18:44","title":"Trump az orosz-ukrán konfliktus miatt lemondja találkozóját Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","shortLead":"Régi barátok találkoztak Budapesten. ","id":"20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebd7178-c10e-48c6-9992-0a90dcad9aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe93202d-8e4a-47b5-ad96-86b6bf524c79","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Chuck_Norris_itt_epp_egy_fojtofogast_probal_meg_bemutatni_Andy_Vajnan","timestamp":"2018. november. 28. 09:28","title":"Chuck Norris itt épp egy fojtófogást próbál meg bemutatni Andy Vajnán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","shortLead":"Az is kötelező a bíróra, ami nem az?","id":"20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8634f-2e0f-43eb-8a72-7dc1201bb679","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Az_is_kotelezo_a_birora_ami_nem_az","timestamp":"2018. november. 28. 13:30","title":"Cseles lépést tett az Országgyűlés a bírói függetlenség korlátozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]